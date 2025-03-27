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ChatGPT重度使用者 現實生活更孤獨

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
對ChatGPT重度使用者而言，他們往往體驗到更大的孤獨感，在情感上也更加依賴AI工具。（Photo by Jonathan Kemper on Unsplash under C.C License）
對ChatGPT重度使用者而言，他們往往體驗到更大的孤獨感，在情感上也更加依賴AI工具。（Photo by Jonathan Kemper on Unsplash under C.C License）

有ChatGPT陪你聊聊天，但長期下來卻感覺更孤單？研究指出，頻繁使用ChatGPT尋找情感依存的用戶，嚴重影響他們現實生活中的社交關係，實際上也更加孤獨。專家提醒，聊天機器人恐對人類情感和社會具有危險性，必須有意識地認知人工智慧正在入侵生活。

ChatGPT增加孤獨感

衛報》報導，OpenAI和MIT媒體實驗室的研究發現，對ChatGPT重度使用者而言，他們往往體驗到更大的孤獨感，在情感上也更加依賴AI工具，使得現實社交關係減少。對此，目前尚不清楚是由聊天機器人所造成，還是因為本身孤獨感而尋求情感紐帶。

然而，相較於文字聊天機器人的陪伴，語音聊天機器人似乎有助於減輕孤獨感，但隨著使用頻率增加，漸緩能力卻也逐漸減弱，其中女性比男性更為明顯。據統計，每週有超過4億人使用這些聊天機器人。

對此，OpenAI回應指出，該研究將幫助公司在制訂「負責任的人工智慧」標準方面發揮領導作用，並確保研發創新可以顧及使用者的福祉。

聊天機器人危險性

Tech.co》報導，大多數使用者並沒有在情感上與ChatGPT相互依存，但少數重度使用者對聊天機器人的依賴性越來越強，甚至有情感需求。過往研究也指出，聊天機器人傾向於反映用戶訊息的情感，例如：更快樂的消息會帶來更快樂的回應。

薩里學院人工智慧研究所所長羅戈斯基表示，人們本能地認為機器會像人類一樣行事，恐導致聊天機器人具有危險性，需要進行更多的研究來了解它們對社會和情感的影響。

牛津大學研究員科斯科認為，這項研究提出對大量使用聊天機器人的合理擔憂，但人工智慧系統也可以提供有意義的支持，特別是對於那些可能感到孤獨的人，然而，我們必須深思熟慮並意識到人工智慧正在融入日常生活。

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人工智慧 聊天機器人

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