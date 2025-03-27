快訊

全球首例！義大利頁報發行AI報紙 挑戰新聞倫理掀業界疑慮

台中砍人案…涉案者竟是2萬人追蹤網紅「夢戈」 殺人未遂送辦

警犬值勤中「被正妹煞到」愣原地流口水 領犬員尬爆狂拉牽繩：快走啦好丟臉

KKBOX 攜手男團 U:NUS 新一波「超粉計畫」正式登場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies旗下全球合法音樂串流平台KKBOX宣布2025全新一波「超粉計畫」正式登場，3月31日起攜手新生代人氣創作唱跳男團U:NUS推出限量小卡、獨家套組、實體一起聽活動等多重寵粉福利，KKBOX也將於4月7日至13日攜手誠品生活南西推出《浪漫電波 ON AIR》主題展覽，結合近期熱門的MBTI、AI話題以及音樂趨勢趣味數據，並與多位藝人合作打造體驗區及一起聽實體活動，讓大家找到專屬的頻率，感受音樂帶來的浪漫陪伴。

KKBOX積極進行虛實整合，將線上樂迷與線下活動結合，2024年首創推出應援神器「超粉計畫」，陸續與 Ozone、Energy等超人氣團體合作引發追星熱潮，2025最新超粉計畫將攜手新生代人氣創作唱跳男團U:NUS，搭配新歌與粉絲UNi們有更多元、近距離的互動。超粉計畫的主視覺選用粉黑配色搭配像素風，呈現團體可愛與酷帥兼具的時尚感。全新KKBOX「超粉計畫」 x U:NUS方案將於31日中午12點網路限量開賣，月付149元即可加入並獲得一張限量U:NUS「超粉小卡」。

KKBOX另將攜手誠品生活南西「浪漫電波 ON AIR」會員日，於4月7日至13日在南西店4F Event Space舉辦期間限定展覽，三大展區結合時下流行的MBTI與AI話題，以及KKBOX累積20年來的音樂趨勢趣味數據，打造互動體驗空間，同時也與多位歌手合作於現場播放新歌及獨家錄製語音，在春日讓民眾感受來自音樂的浪漫，並找到屬於自己的獨特共振頻率。

AI KKBOX

延伸閱讀

BL情曝光！「U:NUS」高胥崴激戰7天揭紀念物

獨／遭嗆「你很混」 FEniX走心了爆激烈衝突

王子出手救援100萬 邱宇辰卻突當眾宣布團體「即日解散」！

前男團成員操台語演8+9　韓風沒了心酸「掉粉」

相關新聞

路透：鴻海4月9日將在日本辦活動 爭取日本車廠青睞

路透報導，鴻海集團4月9日將在日本舉行活動，擘劃電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的協議後，讓外界更加理解其電動車策略，以...

宏碁攜手北捷 全台首輛AI數位列車啟航

宏碁（2353）搶攻智慧交通商機，27日與台北捷運公司共同宣布，全台首輛AI數位列車將於淡水信義線正式啟航，宏碁台灣區營...

ChatGPT重度使用者 現實生活更孤獨

ChatGPT陪你聊聊天，但長期下來卻感覺更孤單？研究指出，頻繁使用ChatGPT尋找情感依存的用戶，嚴重影響他們現實生活中的社交關係，實際上也更加孤獨。

緯創砸5千萬元拚環境永續！合作涵蓋金仁寶 董座親揭起源

代工大廠緯創（3231）近年搭上由輝達（NVIDIA） 所掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗的成績，而團隊不...

聯發科執行長蔡力行於COMPUTEX 2025演講 從邊緣AI到雲端 AI願景

外貿協會27日宣布聯發科技（2454）執行長蔡力行博士將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，在COMPUTEX 202...

美中AI模型爭霸 鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI與Google同步發表升級版AI模型，OpenAI推出GPT-4o系統升級版影像生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。