KKBOX 攜手男團 U:NUS 新一波「超粉計畫」正式登場

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies旗下全球合法音樂串流平台KKBOX宣布2025全新一波「超粉計畫」正式登場，3月31日起攜手新生代人氣創作唱跳男團U:NUS推出限量小卡、獨家套組、實體一起聽活動等多重寵粉福利，KKBOX也將於4月7日至13日攜手誠品生活南西推出《浪漫電波 ON AIR》主題展覽，結合近期熱門的MBTI、AI話題以及音樂趨勢趣味數據，並與多位藝人合作打造體驗區及一起聽實體活動，讓大家找到專屬的頻率，感受音樂帶來的浪漫陪伴。

KKBOX積極進行虛實整合，將線上樂迷與線下活動結合，2024年首創推出應援神器「超粉計畫」，陸續與 Ozone、Energy等超人氣團體合作引發追星熱潮，2025最新超粉計畫將攜手新生代人氣創作唱跳男團U:NUS，搭配新歌與粉絲UNi們有更多元、近距離的互動。超粉計畫的主視覺選用粉黑配色搭配像素風，呈現團體可愛與酷帥兼具的時尚感。全新KKBOX「超粉計畫」 x U:NUS方案將於31日中午12點網路限量開賣，月付149元即可加入並獲得一張限量U:NUS「超粉小卡」。

KKBOX另將攜手誠品生活南西「浪漫電波 ON AIR」會員日，於4月7日至13日在南西店4F Event Space舉辦期間限定展覽，三大展區結合時下流行的MBTI與AI話題，以及KKBOX累積20年來的音樂趨勢趣味數據，打造互動體驗空間，同時也與多位歌手合作於現場播放新歌及獨家錄製語音，在春日讓民眾感受來自音樂的浪漫，並找到屬於自己的獨特共振頻率。