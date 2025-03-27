路透：鴻海4月9日將在日本辦活動 爭取日本車廠青睞

路透報導，鴻海集團4月9日將在日本舉行活動，擘劃電動車策略，希望在贏得與三菱汽車的協議後，讓外界更加理解其電動車策略，以爭取更多日本汽車製造商的青睞。

報導引述知情人士指出，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）預料將發表談話。鴻海集團拒絕評論4月的活動與三菱汽車的協議。

路透指出，兩位消息人士透露，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，為鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。消息人士表示，三菱的協議將遵循當地環境規範，這些電動車也會在紐西蘭與台灣販售。

日本共同社率先披露三菱的協議，但未說明要販售的市場。三菱則表示會持續探索與各方夥伴的合作前景。

三菱汽車的這項協議象徵日本汽車業在面臨比亞迪等對手激烈競爭之際的重大轉向，也是鴻海集團電動車計畫的里程碑。Trendforce分析師Caroline Chen說，相較於鴻海集團之前透過合資公司或採購的合作，這筆有形訂單象徵汽車業認可鴻海集團的製造能力，三菱汽車的品牌聲譽將進一步強化這樁合作案的能見度。