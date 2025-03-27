緯創砸5千萬元拚環境永續！合作涵蓋金仁寶 董座親揭起源

代工大廠緯創（3231）近年搭上由輝達（NVIDIA） 所掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗的成績，而團隊不僅在科技發展上極具貢獻，在社會人文方面也頗有著墨。緯創近日也發重訊宣布，為了繼續實踐社會責任，將捐贈旗下財團法人緯創人文基金會新台幣52,336,772元，並持續為人文及自然環境的永續發展，貢獻出一份心力，吸引外界的關注。

事實上，國內許多大大小小的活動都可以看到「緯創人文基金會」團隊的身影，這也代表了緯創在國內市場擁有的重要地位，追溯基金會成立起源，可以追溯到2010年全球剛開始為地球暖化感到憂慮時，緯創作為一個從台灣起家的跨國企業，在面對這個嚴重的環境問題，為發揮自身正面的企業形象與影響力，以及由內在文化外拓為地球公民的責任，決定由母公司緯創捐助設立基金會，並由董座林憲銘來擔任基金會的董事長。

對此，「緯創人文基金會」的董事會也設置了9名董事以及3名監察人，而令人驚喜的是，這份董事成員名單並不限制只有緯創集團的成員，整體組成反而相當的多元，甚至連金仁寶集團（2324）旗下電源供應子公司康舒（6282）獨立董事林能白、以及擔任公益平台文化基金會董事長的嚴長壽，還有國票金控（2889）董事長魏啟林都在名單上，可見得緯創這份守護環境的決心，已經達到了跨越時空限制的高度。

回顧林憲銘近日露面時所言，他分享，自己認為每個人的生命都有個小盒子，大小都一樣，多裝一些愛與美好的事情，不好的事情就裝不進去，最後甚至可能連不好的念頭都沒有了。 我們往往只看到別人盒子裡的一小部份就心生羨慕，但如何知道別人盒子裡還有哪些東西？知道後你也許不願意交換 。要真誠待人，身邊都是貴人，準備好自己，機會通常是在你不知道的時間遇到。