宏碁AI數位列車開進北捷 即時偵測異常狀況
電腦品牌廠宏碁與台北捷運公司合作打造全台首輛人工智慧（AI）數位列車，今天首度公開亮相，透過宏碁智慧安全快捷通報平台，可進行異常行為偵測、擁擠程度監控等，並結合裸視3D廣告體驗及大眾運輸廣告投放系統，率先導入淡水線。
宏碁台灣區營運長張世欣表示，宏碁與北捷花費約一年時間建置AI數位列車，把AI融入日常生活，提供多元化的智慧解決方案，未來宏碁在台灣會持續擴展AI應用，並與政府及企業合作。
今天亮相的AI數位列車由6節車廂組成，整部列車搭載108面橫式螢幕與72面直式螢幕，將車廂內空間全面數位化，在頭、尾車廂各有1面裸視3D螢幕。
AI數位列車搭載宏碁智慧安全快捷通報平台（AI安捷通），整合宏碁AI演算法與輝達（NVIDIA）邊緣運算裝置，可即時偵測旅客的異常移動、對峙衝突等狀況，並將事件畫面同步顯示於駕駛室，確保及時掌握異常狀況。
宏碁指出，未來有機會透過邊緣運算技術提供更多功能，例如「一秒清車偵測」AI模型，提升捷運收班效率；以及導入「AI環境音剖析功能」，透過AI區分旅客尖叫音頻，偵測潛在突發狀況。
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