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聯發科執行長蔡力行於COMPUTEX 2025演講 從邊緣AI到雲端 AI願景

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會27日宣布聯發科技執行長蔡力行博士將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」。業者提供
外貿協會27日宣布聯發科技執行長蔡力行博士將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」。業者提供

外貿協會27日宣布聯發科技（2454）執行長蔡力行博士將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，在COMPUTEX 2025發表主題演講，該演講將於展覽開幕第一天5月20日上午11:00（UTC+8）於台北南港展覽館2館7樓舉行，歡迎業者踴躍參與。

作為全球半導體技術與AI運算的領導者，聯發科技持續在各式裝置、智慧家庭、車用電子、物聯網，以及資料中心等推動創新。聯發科技執行長蔡力行博士將在COMPUTEX 2025分享聯發科技從邊緣AI到雲端AI運算領域的願景，探討次世代通訊技術的革新，以及如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

蔡博士在半導體和科技產業擁有豐富的領導經驗。在他的領導下，聯發科技進一步強化先進晶片的創新，並推動各類技術平台的發展。蔡博士的演講主題將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色，並展現聯發科技如何將無所不在的智慧融合運算帶到所有人身邊的企業願景。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1,400家廠商，聚焦「智慧運算 & 機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，歡迎有興趣人士一睹全球科技風采。COMPUTEX Keynote將於4月開放報名，最新活動資訊請至官網：www.computextaipei.com.tw查詢。

AI 外貿協會 聯發科 蔡力行

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