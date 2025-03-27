日媒：台積擴大投資美國 已「不可避免」

日經亞洲廿六日報導，台灣與中國關係持續惡化，美國憂心台海衝突重創全球晶片供應鏈，台積電遭遇美中壓力夾擊，擴大對美投資已「不可避免」。報導提到，台積電在台灣的在地條件難以複製，加上海外設廠供應鏈挑戰，台積電去台化未必成定局。

一名台積電前資深主管指出，面對地緣風險與美方壓力，擴大在美國投資已是「不可避免」。

美國製造將成為台積電未來營運版圖重要一環。伯恩斯坦研究公司預估，台積電加碼投資的一千億美元，將在二○三○至二○三二年間讓美國先進晶片自給率提升至百分之四十至百分之五十。若美國晶圓價格較台灣高出三成，亞利桑那廠營收最快可在二○三二年占整體營收三成。

一名晶片設備業資深高層對日經表示：「局勢不會一夕改變，但若美國投資全面落實，五到十年內勢必削弱台灣作為全球晶片重鎮地位。你不能期待台積電在台美都打造如此昂貴的設備。」

但也有市場專家提醒，資本投入不等於短期內就能產出高品質晶片。美國銀行亞太科技研究協調員Simon Woo表示，亞洲以外地區要發展半導體製造，「良率」與「人才」是兩大關鍵。他說：「晶片不像星巴克咖啡那樣全球一致，更像生魚片，日本的最好吃，在地條件難以複製。」

儘管台積電積極擴廠，供應鏈卻普遍遲疑。多位化學與材料業者向日經表示，短期內難在美國收支平衡。一名晶片材料供應商直言，唯有亞利桑那六座廠全數投產才可能損益兩平，「但那還有得等」。