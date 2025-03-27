日媒：台積電亞利桑那三廠 拚兩年完工
日媒體報導，台積電（2330）預定今年動土興建亞利桑那州第三座晶圓廠，建廠步調將明顯加快，興建進度可能縮短為兩年，和台灣建廠速度相當。
台積昨（26）日不評論市場的傳聞，強調公司在亞利桑那州的專案按計畫進行中。
有關台積亞利桑那州晶圓廠的最新進度，台積在元月法說會上指出，亞利桑那州首座晶圓廠在2024年第4季採用4奈米製程技術進入量產， 良率與台灣的晶圓廠相當。
在亞利桑那州的第二座和第三座晶圓廠也正按計畫進行中， 根據客戶需求，這些晶圓廠將採用更先進的技術如3奈米、 2奈米和1.6奈米（A16）。
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