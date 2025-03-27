日媒：台積「去台化」未必成定局 美銀點出良率、人才是關鍵

日經亞洲26日報導指出，台灣與中國關係持續惡化，美國憂心台海衝突恐重創全球晶片供應鏈，台積電（2330）遭遇美中壓力夾擊，擴大對美投資已是「不可避免」。

不過報導也談到，台積電在台灣的在地條件難以複製，加上海外設廠供應鏈挑戰，台積電去台化未必成定局。

伯恩斯坦研究公司資深分析師Mark Li預估，台積電加碼投資的1,000億美元，將在2030至2032年間讓美國先進晶片自給率提升至40%至50%。若美國晶圓價格較台灣高出三成，亞利桑那廠的營收最快可在2032年占整體營收三成。

晶片設備業高層對日經表示：「局勢不會一夕改變，但若美國的投資全面落實，五到十年內勢必削弱台灣在全球晶片重鎮的地位。你不能期待台積電在台美都打造如此昂貴的設備。」

不過，資本投入不等於短期內就能生產出高品質晶片。美國銀行（BofA）亞太科技研究協調員Simon Woo表示，亞洲以外地區要發展半導體製造，「良率」與「人才」是兩大關鍵。他打比方說：「晶片不像星巴克咖啡那樣全球一致，更像生魚片，日本的最好吃，在地條件難以複製。」

儘管台積電積極推進擴廠計畫，供應鏈廠商卻普遍遲疑。一名晶片材料供應商直言，唯有等亞利桑那六座廠全數投產，投資才可能損益兩平，「還有得等。」

家登董事長邱銘乾也指出，美國的生產效率與成本效益仍遠不及台灣，使得許多供應商對擴產保持觀望。一名設備供應商直言：「聽說台積電還要再蓋五座廠，我們真的嚇到了，光是焊接工人的費用，亞利桑那是台灣的10倍。」鋼材價格也因美方關稅不確定性持續上漲，推高建廠成本。