AI模型爭霸 圖像生成下個新賽道

OpenAI宣布對GPT-4o和Sora進行重大升級，提供全新文生圖模型，可生成高度擬真的圖像，號稱「逼真到肉眼難辨」，表現甚至超越AI圖像生成工具Midjourney等競爭對手，OpenAI大張旗鼓宣揚AI文生圖重大更新，AI圖片生成儼然已成為下個AI模型賽道，光通訊廠喜迎商機。

業界人士指出，AI影像生成工具陸續問世，將刺激資料傳輸需求暴增，矽光子及高速光模組可提高資料傳輸速度，光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）、上詮（3363）等光通訊廠，將受惠這波AI影像生成商機。

OpenAI宣布GPT 4o模型的重大更新，是以大量多樣化圖片和文字訓練而成，它本身具備龐大的圖文知識及分析上傳圖片的能力，以生成實用而美觀的圖片，生成的影像逼真到「肉眼幾乎看不出任何破綻」，在精細度、細節和遵循文字指令等方面表現出色。

OpenAI強調，經過「積極後訓練」的GPT 4o具備驚人視覺能力，在圖像生成方面擁有多項突破，包括可更精確地進行文字渲染與文字整合、多輪生成圖像、多模態文本及影像輸入與輸出，且模型風格轉換多樣化，從手繪草圖到高解析度寫實風格，都可靈活轉換。

OpenAI執行長奧特曼甚至在直播中興奮表示，這些圖像品質令人驚嘆，「我幾乎不敢相信它們出自 AI，這是創意自由的新高峰」。

AI圖片生成已成為下個AI模型賽道。Google去年12月先前也升級影像生成AI模型至Veo2，效能比OpenAI當時宣布開放的Sora更強大，較勁意味濃厚。