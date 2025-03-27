聽新聞
0:00 / 0:00

美中AI模型爭霸 鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者林薏茹／綜合報導
AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI與Google同步發表升級版AI模型。（歐新社）
AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI與Google同步發表升級版AI模型。（歐新社）

AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI與Google同步發表升級版AI模型，OpenAI推出GPT-4o系統升級版影像生成模型，Google則發表號稱「地表最強」、具推理能力的AI模型Gemini 2.5，DeepSeek也悄悄釋出V3大語言模型更新版，大幅強化推理能力，挑戰OpenAI的GPT-4.5模型。

法人看好，各家科技大廠AI模型持續進化比拚，也將催動AI伺服器需求節節升溫，OpenAI及Google主要協力伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達、緯穎可望同步大啖商機。

OpenAI在25日舉行的實況串流活動上宣布，正式推出基於GPT-4o模型的原生圖像生成功能，模型直接從文本提示生成圖像，不再調用獨立DALL-E文生圖模型，ChatGPT的圖像生成功能迎來歷史性升級，而GPT-4o模型的進步，背後最大功臣是一群標記模型訓練數據的人類訓練員。

Google AI模型也於25日迎來重大升級，發表新一代Gemini 2.5模型，具有100萬個符元（token）的上下文長度，並計劃支援至200萬個符元。

Google宣稱Gemini 2.5在多項測試中擊敗OpenAI o3-mini、DeepSeek R1等模型，新系列中所有模型都屬於具思考能力的模型，回應之前可先行推理，能處理更複雜的問題，並支援更強大、更具備情境意識的AI代理。

OpenAI與Google爭相推出最新AI模型之際，美中AI大戰持續升溫，中國大陸AI新創公司DeepSeek也釋出DeepSeek V3-0324模型更新，號稱較上個版本「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還有更強中文寫作能力和搜尋能力。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在城市編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強。

OpenAI目前雲端服務不再由微軟獨家供應，甲骨文、CoreWeave都加入雲端供應行列。

AI GPT-4 Google

延伸閱讀

有虎牙！Neuro邪惡妹妹Evil也滿兩歲了 新版本L2D模型可歪嘴厭世感加倍

台灣大攜手群聯電子 推「AI2 x aiDAPTIV+」地端方案

吳恩達：AI實現終身學習 提高小型團隊競爭力

加速汽車行業AI化 阿里通義大模型將接入BMW大陸車型

相關新聞

日媒：台積擴大投資美國 已「不可避免」

日經亞洲廿六日報導，台灣與中國關係持續惡化，美國憂心台海衝突重創全球晶片供應鏈，台積電遭遇美中壓力夾擊，擴大對美投資已「...

美中AI模型爭霸 鴻海、廣達等迎伺服器建置潮

AI大模型爭霸戰持續延燒，OpenAI與Google同步發表升級版AI模型，OpenAI推出GPT-4o系統升級版影像生...

旺宏打入輝達GB300鏈 業界估2025下半年出貨步入高峰

記憶體大廠旺宏營運傳捷報，以NOR Flash獨家打入輝達（NVIDIA）GB300供應鏈。業界推估，旺宏將在第2季開始...

美貿易黑名單開鍘陸AI鏈 協力廠神達添隱憂

美國擴大防堵中國大陸取得先進AI技術能力，25日將逾70家大陸集團納入貿易黑名單的「實體清單」，以大陸國產伺服器一哥、全...

浪潮集團在台子公司 數字雲端近年高薪徵才

美國公布的最新實體清單中，赫然出現一家台灣公司、即大陸國產伺服器一哥暨全球市占第二大伺服器廠浪潮集團旗下台灣子公司「數字...

AI模型爭霸 圖像生成下個新賽道

OpenAI宣布對GPT-4o和Sora進行重大升級，提供全新文生圖模型，可生成高度擬真的圖像，號稱「逼真到肉眼難辨」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。