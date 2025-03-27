浪潮集團在台子公司 數字雲端近年高薪徵才

美國公布的最新實體清單中，赫然出現一家台灣公司、即大陸國產伺服器一哥暨全球市占第二大伺服器廠浪潮集團旗下台灣子公司「數字雲端（NUMBER MEDIA）」，引發關注。挾浪潮集團的招牌，數字雲端落腳新板特區，近年以高薪向台灣人才招手，甚至深入校園找人，發展態勢非常積極。

據悉，浪潮集團身為中國大陸伺服器龍頭廠，為搶食歐美市場商機，2015年元月即來台灣設子公司數字雲端。根據工商登記相關資訊，數字雲端資本額為1.02億元，代表人為在浪潮集團「元老級」大將、曾任集團服務器研發總監與首席研究員等要職的林楷智出任，凸顯浪潮集團對台灣布局的重視。

根據數字雲端向經濟部登記的營業資料，主要從事資訊軟體批發業、電腦及事務性機器設備批發業、電信器材批發業等。

據悉，數字雲端的辦公室選定落腳近年積極發展的新板特區，並與大遠百坐落於同一棟大樓，先前更在各大平台上積極徵才，開出優於業界平均水準的高薪，挖角不少來自鴻海（2317）、廣達及緯創的人才。