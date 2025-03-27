美貿易黑名單開鍘陸AI鏈 協力廠神達添隱憂

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者賴錦宏吳凱中林薏茹 報導
美國擴大防堵中國大陸取得先進AI技術能力，25日將逾70家大陸集團納入貿易黑名單的「實體清單」。（路透）
美國擴大防堵中國大陸取得先進AI技術能力，25日將逾70家大陸集團納入貿易黑名單的「實體清單」。（路透）

美國擴大防堵中國大陸取得先進AI技術能力，25日將逾70家大陸集團納入貿易黑名單的「實體清單」，以大陸國產伺服器一哥、全球市占第二大伺服器廠浪潮集團共有六家涵蓋港、台等地子公司入列最受矚目。台廠中，聯華神通集團旗下神達（3706）過往與浪潮集團往來最多，恐受拖累。

這是川普二度入主白宮後，首度對大陸開發AI晶片祭出黑名單，顯示美方宣示嚴打大陸發展AI的決心。美方公告指出，最新實體清單預計28日生效。

此前，浪潮集團母公司已於2023年被美國列入實體清單，即便之後透過非大陸子公司拓展勢力，這次也難逃被盯上，旗下六家子公司遭列美實體清單，業界形容是白宮對浪潮集團這個中國伺服器巨頭「刨根式殲滅」，撼動全球伺服器產業生態。

神達是台灣最著名的浪潮集團伺服器協力廠，法人關注恐因而掃到颱風尾。對此，神達昨（26）日強調，經營管理及接單原則合規美國出口管制條例，並持續降低大陸市場占比。

業界傳出，另一台灣代工大廠英業達也曾為浪潮集團提供伺服器組裝，惟英業達強調，與浪潮集團並無業務往來。

浪潮為大陸國產伺服器一哥，也是全球市占第二的伺服器廠商，市占率達11.3%，是大陸除鴻海集團旗下工業富聯（FII）之外，與輝達合作關係最緊密的伺服器廠，產業地位相關重要。

據統計，浪潮AI伺服器連續七年以超過50%的市占率居大陸第一，下游客戶包括百度、騰訊、阿里等大陸雲端巨頭，及美系大廠亞馬遜AWS、Google等。

美國商務部工業與安全局（BIS）25日發布公報表示，已把來自大陸、阿拉伯聯合大公國、南非、伊朗及台灣等地的80個實體，納入實體清單，以達成五個目標，包括限制中共為軍事用途取得並開發高效與百萬兆級（exascale）運算能力及量子科技、阻礙中國大陸開發極音速武器計畫、避免與南非試飛學院（TFASA）有關的實體使用美國產品訓練中國大陸軍方等。

其中，超過70個實體都來自中國大陸，包括浪潮集團旗下的六家子公司，主因為幫助開發軍用的超級電腦，並取得美製技術以支持共軍和中國大陸的計畫，還開發軍用的大型AI模型和先進晶片。

台灣遭列入者是浪潮集團在台灣的子公司數字雲端有限公司，其他入列的陸企還包括北京智源人工智能研究院、河南鼎新信息產業，以及寧暢、中科可控、中科泓泰電子公司。

商務部指出，這些實體「所進行的活動違反了美國國家安全和外交政策」。被列入所謂「實體清單」的企業，在未經政府授權的情況下，不可取得美國的商品和技術。

伺服器 美國商務部

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