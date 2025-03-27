旺宏打入輝達GB300鏈 業界估2025下半年出貨步入高峰

記憶體大廠旺宏（2337）營運傳捷報，以NOR Flash獨家打入輝達（NVIDIA）GB300供應鏈。業界推估，旺宏將在第2季開始逐步拉高出貨量，且進入下半年後出貨將進入出貨高峰，目前更正在驗證輝達Rubin新架構HPC產品，明年出貨動能將有望更上層樓，使旺宏大啖輝達AI商機。

輝達今年主導市場的Blackwell架構晶片，第一代產品GB200正在量產階段，且輝達下半年將推出強化版的GB300平台，業界預期不僅Google、微軟及亞馬遜AWS等大廠將採用，就連蘋果也將加入瘋搶HPC熱潮，使GB300需求可望比GB200更加暢旺。

業界分析，其中，GB300在主機板設計當中將會改採GPU插槽設計，捨棄過往的板載方案，目的就是為了簡化生產流程及提高可維修性，同時為了支援超高運算速度，因此插槽旁都需加入512Mb的NOR Flash。

業界傳出，旺宏獨家通過輝達GB300的參考設計供應商認證，將在今年第2季將開始量產出貨，估計今年下半年出貨量就會開始步入高峰。

法人指出，旺宏目前正在驗證階段，明年將有很高的可能性再度以NOR Flash供貨打入輝達HPC供應鏈，且可能是以容量更大、產品單價更高的3D NOR Flash獲得客戶採用，讓旺宏不僅在今年成功晉升AI伺服器供應鏈後，明年業績將力拚轉盈。