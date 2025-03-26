快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

神腦董事長異動 由前內政部余政憲出任

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

手機通路商神腦（2450）26日公告董事長異動，由前內政部長余政憲出任董事長。

神腦17日公告大股東中華電信（2412）改派代表人，余政憲成為新任法人代表，26日神腦董事會完成補選董事長，余政憲正式成為新任董事長。

神腦看好今年將是AI手機大鳴大放的關鍵年，包括可望於明年秋天推出的蘋果iPhone 17系列在內的新機，AI功能將更加完整，對於手機銷售有正面幫助，公司對全年營運審慎樂觀。

針對台灣智慧手機市況，神腦日前指出，根據市調機構預估，去年台灣手機銷售量約495萬支，持平前年，今年銷售量則可能衰退2%，降到485萬支。神腦內部估算今年台灣手機銷售量會落在490萬支，年衰退約1%。

神腦今年全年稅後純益4.78億元，年減32%，每股純益1.85元，擬配發現金股利1.65元。

神腦預期，儘管今年台灣市場的整體手機銷售量估與去年持平，但今年iPhone 17肯定會帶來更強大、完整的AI功能，屆時有望吸引更多用戶換機。

余政憲出身政治世家，母親余陳月瑛為高雄縣首任女縣長，曾任總統府國策顧問及總統府資政，余政憲後來出任內政部長、立法委員、高雄縣長。

智慧手機 神腦 董事長

延伸閱讀

嘉義縣推運動網站及APP 累積跑走里程可抽iPhone手機及禮券

神腦董事會正式拍板 前內政部長余政憲為新任董事長

神腦保守看AI手機 今年動能來自家電及自有品牌

嘉義縣建置數位走跑平台 記錄里程鼓勵運動抽iPhone

相關新聞

聯想攻AI PC 在台推出搭載Lenovo AI Now旗艦新品

聯想（Lenovo）26日在台推出搭載Lenovo AI Now的旗艦新品，開創個人運算新時代，無需依賴雲端運算，顛覆...

數發部秀數據公益成果 新創盼打造海洋版聊天機器人

數發部今天舉行數據賦能公益創新成果分享暨交流論壇。新創躍入深藍表示，過去用AI做影像辨識，持續升級AI Ocean資料庫...

家登海外首座工廠落腳日本久留米 預定4月舉行動土典禮

半導體傳送及儲存設備廠商家登（3680）海外首座工廠在敲定日本久留米後，將於下個月舉行動土典禮，這也是因應主要客戶前進日...

數發部攜手Google等3大平台 啟動校園識詐宣導活動

數發部今天攜手3大平台業者Google、LINE與Meta與YouTube創作者，啟動校園識詐宣導活動。數發部表示，希望...

Lenovo AI Now地端AI平台登場 加碼8款AI旗艦新品齊發

PC大廠聯想（Lenovo）秉持「Smarter AI for all」的理念，以持續創新精神提升AI科技力與應用。26...

來毅數位推「多因素身分認證 MFA 」 為企業大廠來把關

隨著AI技術的快速發展，全球資安環境面臨嚴峻威脅，各國政府與企業加快導入零信任架構、建立更完善的安全機制。根據美國網路安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。