神腦董事長異動 由前內政部余政憲出任

手機通路商神腦（2450）26日公告董事長異動，由前內政部長余政憲出任董事長。

神腦17日公告大股東中華電信（2412）改派代表人，余政憲成為新任法人代表，26日神腦董事會完成補選董事長，余政憲正式成為新任董事長。

神腦看好今年將是AI手機大鳴大放的關鍵年，包括可望於明年秋天推出的蘋果iPhone 17系列在內的新機，AI功能將更加完整，對於手機銷售有正面幫助，公司對全年營運審慎樂觀。

針對台灣智慧手機市況，神腦日前指出，根據市調機構預估，去年台灣手機銷售量約495萬支，持平前年，今年銷售量則可能衰退2%，降到485萬支。神腦內部估算今年台灣手機銷售量會落在490萬支，年衰退約1%。

神腦今年全年稅後純益4.78億元，年減32%，每股純益1.85元，擬配發現金股利1.65元。

神腦預期，儘管今年台灣市場的整體手機銷售量估與去年持平，但今年iPhone 17肯定會帶來更強大、完整的AI功能，屆時有望吸引更多用戶換機。

余政憲出身政治世家，母親余陳月瑛為高雄縣首任女縣長，曾任總統府國策顧問及總統府資政，余政憲後來出任內政部長、立法委員、高雄縣長。