聯想攻AI PC 在台推出搭載Lenovo AI Now旗艦新品

聯想（Lenovo）26日在台推出搭載Lenovo AI Now的旗艦新品，開創個人運算新時代，無需依賴雲端運算，顛覆未來智慧生活的體驗與應用模式。Lenovo憑藉最新AI科技，全面拓展AI筆電與平板雙產品線，滿足不同消費者的行動工作與娛樂需求，展現其在智慧裝置領域的技術實力與前瞻布局。

Lenovo家用事業部總經理邰瀅潔表示：「Lenovo AI Now是Lenovo推動 AI 創新進化的重要表現； 而Yoga旗艦機種是我們的核心創作者系列，融合頂尖技術與多功能性。透過將Lenovo AI Now革新技術整合至最新筆電與平板新品，為用戶提升個人化AI的隱私保障。Lenovo現正全面拓展 AI 筆電與平板市場，不僅是將AI技術嵌入裝置，更希望讓卓越數位體驗無縫融入未來生活的每一刻。」

Lenovo獨家研發的Lenovo AI Now個人化 AI 助理，採用基於Meta Llama 3 構建的本地大型語言模型（LLM），強調離線運作、高度個人化以及資料隱私保護，透過裝置端運行的地端 AI 技術，可以針對筆電與平板內所有資料進行摘要、內容潤飾、智慧搜尋與資訊比較等多種功能，確保所有數據都儲存在本地，保障用戶隱私安全。

使用者亦可透過語音或文字指令，輕鬆調整螢幕亮度、啟用護眼模式或進行其他生產力優化，無縫提升工作效率。強勁的Lenovo AI Now功能可於Yoga全系列筆電及平板新品上完美運行，除了可提供使用者本地聊天、更具個人化與高效的AI生成內容體驗，亦可確保所有資料保存在地端，保障隱私，並協助使用者順暢的完成個人工作如生成內容摘要、文件管理等，讓Yoga旗艦機種成為高效工作與創意發揮的理想夥伴。