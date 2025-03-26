家登海外首座工廠落腳日本久留米 預定4月舉行動土典禮

半導體傳送及儲存設備廠商家登（3680）海外首座工廠在敲定日本久留米後，將於下個月舉行動土典禮，這也是因應主要客戶前進日本並陸 續啟動第二廠興建後，供應鏈也配合前去布局。

家登營運長兼發言人沈恩年今日出席櫃買中心舉辦的法說會，揭露家登海外布局最新進度。

稍早家登董事長邱銘乾透露，家登位久留米廣川新工業園區的工廠，規畫二層樓建築，土地和建物的投資額約28億日圓。久留米工廠產量是台灣主力工廠的約二分之一左右、可支援主力客戶五座工廠所需。

沈恩年表示日本廠預定下個月正式動工，規畫2026年第4季投產，將成為家登海外首座工廠。

邱銘乾透露，家登因應地緣政治風險，客戶要求家登到美國、日本及德國設廠，不過經團隊評估成本與風險後，認為日本投資條件相對有利。且客戶第一廠已準備量產，家登因而先從台灣出貨前開式晶圓盒（FOUP）到客戶的熊本廠。

至於選定落腳久留米並購地興建，機緣是因他加入獅子會，跟久留米獅子會有深厚的淵源，久留米獅子會在921地震也曾捐款災台灣，原本就有認識，這次透過該社的協會，評估設廠地點，考量久留米距離熊本約1個小時，且日本政府已展現復興半導體的決定，加上客戶啟動第二廠興建，家登有必要啟動赴日布局，也兼顧分散台灣建構更高算力的基礎建設下，未來可能缺電的風險。

邱銘乾表示，未來日本久留米廠初期會以成本中心為設廠的考量，非利潤中心，因此初期生產的數量不會太大，主要生產晶圓盒或光罩盒及和這些設備清洗，整體生產重心還是會放在台灣。

沈恩年表示，除家登外，供應鏈聯盟組成的德鑫貳，也正緊集與主要晶圓廠客戶洽商進一步供貨細節，家登整體海外布局就是以聯盟方式，提供客戶更完整的服務。

家登今日也提出今年集團營收規畫，沈恩年說，受惠先進封裝載具開始出貨，加上晶圓載具與極紫外光（EUV） 光罩盒成長，還有浸沒式冷卻方案逐步發酵，加上航太事業今年營收可望增二倍起跳，今年集團營收將挑戰百億元新高。

沈恩年表示，家登營收主力產品晶圓載具，受惠中國客戶持續擴產，晶圓載具需求強勁，加上台灣、日本和美國客戶推動先進製程發展，可望帶動今年整體營運成長。

至於航太產品去年貢獻新台幣1.6億元營收，隨著客戶採用新產品不斷增加，今年航太產品營收可望成長2到2.5倍，2026年業績有機會持續倍增，並是2026年家登營運成長主要動能。

另外，高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）和散熱相關產品，家登也準備就緒，預計2026年量產挹注營運，化學桶和濾網新產品則將於2027年貢獻業績。