數發部秀數據公益成果 新創盼打造海洋版聊天機器人

數發部今天舉行數據賦能公益創新成果分享暨交流論壇。新創躍入深藍表示，過去用AI做影像辨識，持續升級AI Ocean資料庫，中長期目標希望打造熟知海洋知識的生成式AI聊天機器人，今年也規劃跟地方政府與帛琉潛水店家展開合作。

數發部今天舉行「數據賦能公益創新成果分享暨交流論壇」，邀10組非營利組織（NPO）、社創組織（NGO）和5組政府機關，分享轉型過程中創新運用與成功案例。數發部過去9個月透過召開工作坊、20場線上線下課程，透過專案方式，協助NGO團隊提出解決方案，同時也有輔導團會到單位親自指導。

數發部長黃彥男致詞時表示，數發部成立的目的就是希望幫政府單位跟民間做數位轉型，數據就是這時代的黑金，透過數據，讓服務更加貼心。如今AI技術快速發展，目前也繼續推動政府開放資料，透過提高資料品質，未來可以做為AI訓練使用。今年也規劃繼續推動數據公益計畫，預計年中開放徵案。

數發部資料創新司司長莊明芬補充，今年首次有社創組織參與輔導，並展示了海洋數據的共創與共享成果。躍入深藍結合海洋數據與生成式AI，串聯海洋旅遊與生物多樣性資料庫，建構台灣海洋數據全貌，深具環境外交價值；益康生醫則在輔導團教練陪伴下，運用多元數位工具，實踐流程自動化，減少75%文書處理時間。

新創躍入深藍創辦人趙健舜受訪時表示，過去就應用AI技術做影像辨識，鼓勵民眾在不影響海洋生物狀況下拍攝照片回傳資料庫，目前AI Ocean已經有1.9萬筆資料，可辨識許多海洋生物，未來希望可以除了跟學研單位串接外，也可以跟運動手錶相關公司合作，蒐集更多海洋數據，中長期目標希望打造熟知海洋知識的生成式AI機器人。

趙健舜指出，今年預計跟基隆市政府、桃園市政府合作，針對當地社區志工可以使用資料庫，提供生物辨識諮詢等，近期也規劃跟帛琉當地旅行社、潛水店家合作，讓觀光客了解哪裡最適合浮潛、可以看到哪些海洋生物等，以此提供生態永續旅遊服務。

兒童福利聯盟基金會也在現場分享參與計畫的收穫，目標希望改善電子報點擊率，但發現對平常接觸的家長認識相當有限，透過小型訪談、使用雅婷逐字稿等工具，並運用ChatGPT來做分析，最後整理出17個使用者輪廓，依使用者輪廓去調整內容與電子報發信時間，成功讓點擊率多3倍。