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Lenovo AI Now地端AI平台登場 加碼8款AI旗艦新品齊發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供
Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供

PC大廠聯想（Lenovo）秉持「Smarter AI for all」的理念，以持續創新精神提升AI科技力與應用。26日在台推出搭載Lenovo AI Now的旗艦新品，開創個人運算新時代，無需依賴雲端運算，顛覆未來智慧生活的體驗與應用模式。Lenovo憑藉最新AI科技，全面拓展AI筆電與平板雙產品線，滿足不同消費者的行動工作與娛樂需求，展現其在智慧裝置領域的技術實力與前瞻布局。

家用事業部總經理邰瀅潔表示，Lenovo AI Now是團隊推動AI創新進化的重要表現，而Yoga旗艦機種是核心創作者系列，融合頂尖技術與多功能性。透過將Lenovo AI Now革新技術整合至最新筆電與平板新品，為用戶提升個人化AI的隱私保障。Lenovo現正全面拓展AI筆電與平板市場，不僅是將AI技術嵌入裝置，更希望讓卓越數位體驗無縫融入未來生活的每一刻。

Lenovo 將 AI 融入日常 開啟個人運算新時代

Lenovo獨家研發的Lenovo AI Now個人化AI助理，採用基於Meta Llama 3構建的本地大型語言模型（LLM），強調離線運作、高度個人化以及資料隱私保護，透過裝置端運行的地端AI技術，可以針對筆電與平板內所有資料進行摘要、內容潤飾、智慧搜尋與資訊比較等多種功能，確保所有數據都儲存在本地，保障用戶隱私安全。使用者亦可透過語音或文字指令，輕鬆調整螢幕亮度、啟用護眼模式或進行其他生產力優化，無縫提升工作效率。

Lenovo指出，強勁的Lenovo AI Now功能可於Yoga全系列筆電及平板新品上完美運行，除了可提供使用者本地聊天、更具個人化與高效的AI生成內容體驗，亦可確保所有資料保存在地端，保障隱私，並協助使用者順暢地完成個人工作如生成內容摘要、文件管理等，讓Yoga旗艦機種成為高效工作與創意發揮的理想夥伴。

Yoga Slim 9為全球首款採用螢幕下鏡頭（CUD）技術的Copilot+ PC，配備3,200萬畫素高解析相機，並無縫隱藏於4K PureSight Pro OLED螢幕下方，實現全球最高的98%螢幕佔比，帶來前所未有的視覺體驗。Yoga 9 2-in-1 Aura Edition配備5個Quick Key快捷鍵，提供可自訂的應用程式啟動與工作流程優化，有效提升生產力；內建Smart Note功能讓使用者無須解鎖即可快速記錄，並同步至OneNote或雲端文件，不讓創作靈感轉瞬即逝。

Yoga Slim 7 Aura Edition專為行動數位創作者與多工處理需求的使用者打造，結合1.19公斤起的輕薄設計與高效能，讓創意與生產力不受空間限制。Yoga 7 2-in-1則提供14吋與16吋PureSight OLED螢幕，支援100% DCI-P3廣色域，無論是影像編輯還是影片剪輯都能確保色彩精準度。

AI Now同樣搭載於Lenovo首款AI平板，Lenovo Yoga Tab Plus上。Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3處理器與AI Now互相輔助，使Yoga Tab Plus具備20TOPS AI運算能力。此外，Yoga Tab Plus搭載更靈活的AI智慧工具，Lenovo AI Note協助用戶獲得靈感、寫作並總結內容；AI Transcript則能將語音內容即時轉錄為文字，並提供翻譯，方便用戶在多語言環境中進行溝通，成為用戶在創作、會議記錄和跨語言交流中的得力助手。

Lenovo Aura Edition 三大智慧功能 打造高效數位體驗

本次新品進一步展現Lenovo與Intel長年深度合作的技術優勢，全新Aura Edition產品線包含Yoga 9 2-in-1 Aura Edition與Yoga Slim 7 Aura Edition雙機種，不僅搭載最新Intel Core Ultra 處理器，並支援Copilot+功能，讓使用者享受更流暢、更個人化的獨特AI輔助體驗，成為開啟AI PC時代的新標竿。Aura Edition功能包括：

1. 智慧模式（Smart Modes）：AI自適應技術可根據使用情境動態調整效能和筆電設定，確保多模式下的最佳體驗。使用者可依據使用需求，選擇專注模式、健康提醒、協作增強、隱私防護、電池管理等不同模式，在生產力、續航力、隱私安全間取得最佳平衡。

2. 智慧分享（Smart Share）：透過AI強化裝置連接能力，支援Android與iOS裝置快速無線傳輸圖片與文件，用戶只需使用智慧型手機輕觸筆電螢幕邊緣，智慧分享功能即自動啟動，輕鬆跨裝置拖放圖片或文件。

3. 智慧支援（Smart Care）：當使用者遇到系統設定、軟體問題或效能調整需求時，可透過即時聊天、語音通話或視訊引導聯繫Lenovo真人技術人員，獲得專業協助，確保問題快速解決，提升使用體驗。

極致電競效能 x 輕巧便攜：Lenovo 平板全面躍升 打造最佳行動娛樂體驗

Lenovo進一步擴大平板陣容，為不同需求的使用者帶來更靈活的選擇，無論是進階效能、娛樂體驗，還是日常使用，都能找到最合適的裝置，而此次發布的三大新品，包括：

1.Legion Tab：Lenovo在台推出首款Legion系列安卓遊戲平板，承襲Legion電競筆電的卓越效能，專為行動遊戲玩家打造。搭載高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，具備高效能與低功耗特性，支援AAA級遊戲運行，獨家Legion ColdFront散熱技術，即使長時間激戰也能確保雙手握持不燙手，每場對戰發揮極致效能。8.8吋PureSight Pro螢幕，支援165Hz螢幕更新率，整體遊戲畫面流暢且細節豐富。

2. Lenovo Tab：專為追求沉浸影音與靈活應用的使用者所打造，配備10.1吋FHD顯示螢幕，並擁有83%螢幕占比與400尼特亮度，提供細緻畫質與寬廣視野，滿足觀看電影及多媒體娛樂需求。此外，Lenovo Tab採用全金屬機身設計，兼具質感與耐用性，搭配多款配件，為用戶帶來更靈活多元的使用體驗。

3. Lenovo Tab One：適合日常娛樂與輕度遊戲需求，搭載MediaTek Helio G85處理器，運行流暢不卡頓，並支援 Android 14作業系統，帶來直覺順暢的操作體驗。此外，其重量僅330g，圓潤機身設計帶來舒適握感，單手掌握輕鬆操作，無論通勤追劇、旅行滑社群，還是床上放鬆看片，都能隨時融入日常生活。

定價與上市資訊

全新Yoga系列筆電即日起於全台線上與線下通路上市， 支援地端AI的Yoga Slim 9建議售價新台幣68,990元起、旗艦級翻轉筆電Yoga 9 2-in-1 Aura Edition建議售價新台幣63,990元起、輕奢AI機種Yoga Slim 7 Aura Edition建議售價新台幣40,990元起、具備多模式靈活使用的14吋Yoga 7 2-in-1建議售價新台幣40,990元起、16吋建議售價新台幣50,990元起，以上為該機種最低建議售價，售價依照規格不同。

平板方面，Lenovo Yoga Tab Plus建議售價新台幣24,990元起，即日起於全台線上與線下通路上市。安卓電競平板Legion Tab於台灣大哥大獨家上市，建議售價新台幣17,990元起；輕巧便攜Lenovo Tab One全台線上與線下通路上市，神腦獨家販售LTE版本，建議售價新台幣5,990元起；Wi-Fi版本建議售價新台幣4,290元起，以及全方位Lenovo Tab，建議售價新台幣5,490元起。

Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供
Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供
Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供
Lenovo家用系列全面布局AI筆電與平板市場。Lenovo／提供
PC大廠聯想（Lenovo）。記者吳康瑋／攝影
PC大廠聯想（Lenovo）。記者吳康瑋／攝影

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