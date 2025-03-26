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神腦董事會正式拍板 前內政部長余政憲為新任董事長

中央社／ 台北26日電

手機通路商神腦今天公告董事長異動，上週剛加入神腦董事會的財團法人八卦寮文教基金會董事長、前內政部長余政憲，正式接任神腦董事長。

神腦繼17日公告董事異動，大股東中華電信改派代表人，余政憲成為新法人代表。神腦董事會今天進一步補選董事長，余政憲成為新任董事長。

余政憲出身政治世家，母親余陳月瑛為高雄縣首任女縣長，曾任總統府國策顧問及總統府資政，余政憲也跟著走上從政之路，曾任內政部長、立法委員、高雄縣長。

先前市場盛傳余政憲可望接任神腦董事長，今天神腦董事會正式通過並公告。

神腦 董事長

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