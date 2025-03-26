林佳龍訪歐牽線 烏克蘭市長訪團出席智慧城市展

烏克蘭城市首長訪團一行36人來台，出席「2025 台北智慧城市展」，展現台烏友誼的深厚基礎與合作潛力。烏克蘭媒體「ICTV」隨團記者針對此次訪台行程製作專題報導，並播出外交部長林佳龍出席智慧城市展期間舉辦「台灣助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇的致詞畫面，提及「盼台灣的智慧解決方案能幫助烏克蘭重建更美好、更光明的未來」。

ICTV 報導指出，「我們在遠方高科技島嶼的朋友，已經透過醫療科技支援烏克蘭，協助基礎建設，並幫助建立堅固的防空避難所。」林佳龍則在致詞時強調，烏克蘭人民堅韌不拔，是所有渴望捍衛自由與民主國家的榜樣，「只要我們攜手合作，就能證明民主可對抗威權，並透過創新、合作與共同價值，建構繁榮的未來。」

台灣與烏克蘭城市首長之間的這段緣分，可追溯至2024年11月林佳龍訪歐期間所牽起。當時林佳龍在波蘭華沙舉辦的「台烏友誼之夜」上與烏克蘭城市聯盟代表會面，分享自身擔任台中市長及交通部長任內，如何運用智慧科技解決城市、交通與電信領域的挑戰，並邀請烏克蘭地方城市首長、市政官員及企業訪台參加智慧城市展，與台灣政府、智慧科技企業及專家交流，探討烏克蘭重建商機與智慧城市解決方案。

此次烏克蘭城市首長訪團成員，包括利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andrii Sadovyy）、烏日賀羅德（Uzhhorod）市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）、布查（Bucha）市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）等人，都曾在波蘭與林佳龍會晤。薩多維與安德烈夫也在本次智慧城市展論壇上感謝台灣對烏克蘭的堅定支持，並強調烏克蘭各城市因戰爭影響，亟需智慧醫療、教育、能源及基礎建設解決方案，歡迎台灣智慧科技企業參與烏克蘭重建，共同加速戰後城市復甦與產業升級。

自俄烏戰爭爆發以來，台灣已提供超過1.3億美元的人道援助，涵蓋基礎建設、學校、供水系統等領域。林佳龍訪歐期間，代表台灣政府捐贈近3,000台台灣品牌筆電及500台發電機給烏克蘭各城市。台灣駐波蘭代表處亦在去年與利沃夫市簽署合作備忘錄，協助重建「UNBROKEN 醫療園區」，並命名為「台灣友誼大樓」，幫助傷兵與民眾術後復健。去年底，利沃夫市長薩多維訪台時，特別贈送一條UNBROKEN手環給林佳龍，象徵台烏「無堅不摧」的友好情誼。

過去三年來，烏克蘭人民以堅韌不拔的精神守護自由與民主。台烏跨越千里的情誼，期盼透過政府與民間企業攜手合作，深化與烏克蘭各地的智慧城市交流，協助烏克蘭戰後重建、強化社會韌性，進一步鞏固台烏友誼。