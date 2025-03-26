慈濟、宏達電攜手 推動AI虛擬人醫療照護及教育應用

宏達電（2498）旗下專注全球醫療VR生態系發展的Medical VR團隊，26日宣布與花蓮慈濟醫院與慈濟大學簽署合作意向書（MOU），共同推動「AI虛擬人於醫療照護及教育」，建置生成式AI虛擬病人資料庫，深化創新教學模式。

這個合作將整合疾病診療、跨學科訓練與團隊協作，以科技落實個人化、遊戲化及情境化學習，有效促進醫院與學校在創新科技領域之應用，提升教學品質與學習成效。

HTC VIVE企業解決方案部門資深副總經理鮑永哲表示，「HTC持續推動AI與虛擬實境技術在醫學教育領域的應用，透過與慈濟醫院及慈濟大學的合作，我們導入生成式AI平台，提供智慧化、個人化的訓練環境，讓醫學生和醫療專業人員能在安全的模擬情境中精進臨床決策與醫病溝通能力。我們期待這次合作能為醫學教育帶來更多突破，推動數位轉型發展。」

這次合作將導入HTC「AI虛擬病人教案製作平台」，開發符合現代醫學教育的重要概念CBME（Competency-Based Medical Education，能力導向醫學教育）與EPAs（Entrustable Professional Activities，可信賴專業活動）標準的教學模式，有效提升醫學生的臨床能力，並確保其具備獨立執業的準備。

透過此製作平台，臨床教師無需程式背景，即可於數分鐘內快速建立虛擬病人案例，讓醫學生與住院醫師在安全環境中進行模擬訓練。該資料庫涵蓋多科別案例，並將持續擴充，打造適應未來醫學教育需求的智慧學習平台。

慈濟學校財團法人慈濟大學副校長陳宗鷹教授表示，「醫學教育不僅關乎專業技能的培養，更承載著對生命的尊重與關懷。我們與HTC攜手，透過AI虛擬病人技術，為醫學生與臨床醫師提供更具臨場感的學習環境，幫助他們在模擬診療中體驗患者的處境，培養同理心與醫病溝通能力。我們相信，科技與人文的結合將使醫療教育更加完整，將進一步提升醫療品質，造福更多病患。」

延續去年「生成式AI全人照護工作坊」的成功經驗，今年進一步擴充豐富AI虛擬病人資料庫。本次工作坊吸引來自影像醫學部、護理部、內科、外科、急診、病理科、精神醫學部、復健技術科等超過10餘個科別的40多位臨床教師參與，開發疼痛評估、腹痛病史詢問、護理交班訓練、腎臟健檢衛教、透析動靜脈廔管異常、急診照護等跨領域教案。

花蓮慈濟醫院吳彬安副院長分享，「慈濟醫院與慈濟大學長期推動醫學教育創新，這次與HTC的合作，讓AI虛擬病人技術融入教學，提供學生更多臨床實戰演練的機會，強化決策能力與跨領域整合學習。這項技術的應用將提升臨床訓練的質量，並幫助醫療專業人員在面對真實病患時，更具臨床判斷力與應變能力。」

透過HTC「AI虛擬病人教案製作平台」，教師可自訂生成式AI評分條件，評估學生臨床技能、問診技巧、醫病溝通與同理心等關鍵能力。工作坊統計顯示，所有參與教師對該平台操作體驗滿意度達100%，且95%以上學員希望在未來教學中持續應用此技術。

宏達電、慈濟「AI虛擬人於醫療照護應用」合作意向書的簽署，展現慈濟與HTC Medical VR在醫學教育創新領域的深度合作。未來，雙方將持續推動生成式AI技術於臨床技能訓練、醫病溝通評估及跨科整合學習的應用，並進一步拓展學術研究與國際合作，推動醫學教育數位化發展，培育更多兼具專業與人文素養的醫療人才。