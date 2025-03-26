首場處女秀！英特爾新任執行長陳立武將登場 5月是否來台引關注

美國晶片大廠英特爾將於3月31日至4月1日舉辦Intel Vision活動，由新任執行長陳立武發表開幕演講，是他上任後首場公開活動。外界關注他是否會在5月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）， 主辦單位外貿協會表示，已與台灣英特爾接洽，將陸續公告2025年COMPUTEX主題演講者名單。

Intel Vision 2025將在美國拉斯維加斯舉行，將是陳立武對外首場處女秀，這場活動將聚集來自全球的英特爾客戶與合作廠商，討論透過連續運算達成創新的機會，以及形塑產業未來的合作契機。

英特爾發出的活動通知表示，Intel Vision將展示英特爾技術在人工智慧（AI）時代如何驅動全新解決方案及商業機會，與會者可探索人工智慧個人電腦（AI PC）、先進資料中心、邊緣運算及網通解決方案的最新技術，協助企業擴展AI應用。

去年COMPUTEX，包括英特爾、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等晶片三巨頭齊聚台北，使得COMPUTEX成為全球科技業目光焦點。外界聚焦若陳立武今年能代表英特爾來台出席5月20日至23日舉辦的COMPUTEX，將成為各界矚目焦點。