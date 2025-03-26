緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI驅動金融防詐

緯創集團（3231）旗下雲端服務供應商緯謙科技26日宣布，與全球反洗錢系統品牌商Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將攜手運用AI與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制。

緯謙表示，與Tookitaki合作將透過AI驅動的監控機制與雲端運算能力，為金融機構提供更智能、高效的反金融犯罪解決方案。

緯謙長期致力於雲端技術、產業數位轉型發展，為企業提供安全、靈活的垂直應用方案。Tookitaki專注於為金融機構建立信任層，運用智慧協作與聯邦式AI技術，提供強大的AI驅動解決方案，以實現即時詐欺偵測與反洗錢合規。

緯謙科技總經理夏志豪表示，在數位金融時代，雲端與數據安全已成為金融機構營運不可或缺的一環。

Tookitaki創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee表示，金融犯罪手法日新月異，傳統的防禦機制已不足以應對當前的威脅環境，與緯謙科技合作，將能為台灣及亞太地區的金融機構帶來更強大的反金融犯罪解決方案，透過AI驅動的智慧監控，提升異常交易偵測的準確性，減少誤判，並提高合規作業效率。