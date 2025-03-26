減產奏效、買方回補庫存 第2季NAND Flash價格漸走出谷底

根據TrendForce最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動需求，加上PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計2025年第2季NAND Flash價格將止跌回穩，wafer和client SSD價格則是季增。

TrendForce表示，client SSD歷經連續三個季度的庫存去化，隨著OEM廠商提前生產，第2季將出現庫存回補需求。預期Windows 10停止支援和新一代CPU將帶動PC換機潮，加上DeepSeek效應助益edge AI普及，刺激client SSD需求。而原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，預期第2季client SSD合約價將季增3%至8%。

在enterprise SSD部分，DeepSeek等技術顯著降低AI模型訓練成本，中國大陸地區對高效能儲存解決方案需求激增。北美需求則兩極化發展：來自server品牌商的SSD訂單表現不如預期，但CSP業者的需求隨NIVIDA（輝達） Blackwell平台出貨而出現成長，預期第2季enterprise SSD訂單將微幅季增。

從供給來看，2025年第1季部分廠商為去化PCIe 4.0庫存，導致價格季減逾20%，enterprise SSD供應商積極調節產能以穩定價格，加上部分server客戶提早拉貨，預計第2季enterprise SSD合約價將持平第1季。

TrendForce指出，預期第2季智慧電視、平板電腦和chromebook出貨量皆成長，加上中低階智慧手機在新興市場需求穩定、中國大陸市場則受惠於國補政策，進而帶動eMMC訂單增加。在供給面，先前原廠因為供過於求導致價格下行，出現虧損，進而採取減產措施平衡供需。為重回獲利狀態，先行對賣給模組廠的wafer漲價，而模組廠因為wafer成本上升，而無法再以低價與原廠搶單，因此原廠在價格壓力上有所緩解，預計第2季eMMC合約價將與上季持平。

UFS產品有高階智慧手機穩定支撐需求，以及車載存儲容量提升帶來新動能。供給則因整體NAND Flash供應鏈調整產能，減少UFS產品供應，預估第2季合約價將持平第1季。

分析NAND Flash wafer市場，隨著價格觸底、市場開始回補庫存，模組廠和OEM廠開始加大採購，enterprise SSD回溫更帶動高端wafer產品需求。受到原廠減產影響wafer供應量，加上因應需求復甦調整高層數NAND Flash定價策略，預期第2季NAND Flash wafer合約價將季增10%至15%。