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倚天酷碁新品齊發 拓展旗下智慧移動產品線

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
倚天酷碁台北國際自行車展亮相智慧移動新品。圖／倚天酷碁提供
倚天酷碁台北國際自行車展亮相智慧移動新品。圖／倚天酷碁提供

倚天酷碁-創（2432）26日於2025台北國際自行車展發表多款全新電輔車與電動滑板車，透過數據驅動的智慧騎行與軟硬整合技術，提供及時數據監測、個人化騎行設定、智慧防盜與遠端管理等功能，打造更直覺與更個人化的智慧移動體驗，為電輔車與電動滑板車市場帶來全新升級。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，當前電輔車與電動滑板車市場已從單純電動化進化至智慧化與個人化體驗，倚天酷碁看準趨勢發展，將智慧數據應用與軟硬整合技術，將騎行融入個人化智慧生活。新推出的電輔車與電動滑板車搭載多款智慧應用，讓使用者能更輕鬆地掌握行車狀態。未來我們將持續強化智慧技術與數據應用，為市場帶來更強競爭力。

倚天酷碁透過Acer eMobility App將智慧科技應用於電輔車與電動滑板車，使用者能即時監測車輛狀態，調整個人化騎行設定，並透過遠端管理功能提升安全性與便利性。Acer eMobility App能藉由藍牙連接，顯示行車狀態、剩餘電量、騎行軌跡，並根據不同需求快速切換動力模式。目前Predator系列電動滑板車及指定電輔車款皆支援 Acer eMobility App，提供個人化的移動體驗。

倚天酷碁ebii進軍電輔車市場便以其創新設計與AI智慧技術獲得矚目並榮獲多項國際大獎肯定，並持續擴展產品線，推出全新ebii-M電動輔助自行車，延續白色極簡車身設計，搭載Bosch Performance Line SX輕量高效電輔系統，具250W動力輸出；並配備Bosch Purion 200 OLED顯示器，提供四種騎行模式，最長續航可達86公里。其19公斤輕量化車體及模組化前後貨架設計，兼具便利性與實用性。

此外，ebii-M更支援Apple Find My network，讓使用者能透過Apple Find My應用程式尋找遺失的車輛，達到智慧防盜。

AI Acer

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