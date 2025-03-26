台灣大攜手群聯電子 推「AI2 x aiDAPTIV+」地端方案
台灣大哥大為迎接AI新世代，今日宣布攜手群聯展開「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」三大面向戰略合作。雙方在「軟體共研」已有所斬獲，台灣大整合各項自研的AI軟體應用及群聯電子的NAND技術與軟體，推出地端AI最佳解方「AI2 x aiDAPTIV+」，以「安全、自主、即用」一次到位的產品優勢，讓企業用戶輕鬆啟動AI模型應用與部署。
雙方聲明稿表示，這項合作可協助企業降低90%的邊緣AI模型微調訓練 的硬體成本，節省至少30天的基礎建設時間，加速AI在台灣企業與產業場域的落地，賦能企業降本增效，即刻AI升級。
台灣大哥大總經理林之晨表示，隨著Llama 3.3等開源模型普及，加上企業對AI資安的重視，地端部署客製化AI解決方案，已經是現在進行式。透過與群聯電子合作，台灣大讓AI落地的軟硬體門檻大幅降低，幫助企業打造可實際運行、且具極高效益的專屬AI應用，即刻升級。在台灣大「能理解、聽得準、很會講」的AI技術基礎下，與群聯電子共組研發小組，整合語音、文字、影像、知識庫、AI機器人等應用模組，針對內部知識管理、語音分析、智慧助手等領域，打造 「一裝即用」的地端生成式AI應用，協助企業降本增效，以安全、高效、可控的方式戰勝AI時代。
群聯執行長潘健成指出，生成式AI的發展，正在推動企業全面升級，而台灣大哥大在邊緣AI應用與客戶服務領域擁有豐富經驗，推出企業AI大腦GenAIus、AI聽寫大哥、M+Chat等軟體，已在智慧客服、內部知識管理與自動化營運領域發揮關鍵作用。
潘健成表示，這次群聯與台灣大哥大攜手合作，不僅透過aiDAPTIV+技術突破GPU記憶體瓶頸，讓企業能以更低成本、更高效能部署私有AI系統，更將共同研發多款地端AI應用模組，包括語音分析、智慧助理、內部知識管理等，進一步擴大AI在全企業內部的應用範疇。
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