快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

IDC：全球半導體市場今年迎來成長 估年增11%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IDC發布報告，台積電預計在2025年將進一步擴大其在晶圓代工2.0的市占率至37%。圖/本報資料照片
IDC發布報告，台積電預計在2025年將進一步擴大其在晶圓代工2.0的市占率至37%。圖/本報資料照片

IDC（國際數據資訊） 發布「全球半導體供應鏈 追蹤情報」調查報告指出，全球半導體市場在經歷2024年的復甦之後，預計在2025年迎來穩健成長。廣義的晶圓代工2.0 （Foundry 2.0） 市場，包括晶圓代工、非記憶體IDM、封裝測試以及光罩製作，在AI需求持續增長以及非AI需求緩步回溫的催化下，2025年市場規模估計將達2,980億美元，年成長11%。

是半導體製造的核心驅動力，龍頭廠商台積電憑藉其在5nm以下先進製程與CoWoS先進封裝上的技術領先優勢，AI加速器製造訂單持續強勁，產能利用率保持滿載，預計在2025年將進一步擴大其在晶圓代工2.0的市占率至37%。儘管其他晶圓代工廠商面臨成熟製程價格下滑的壓力，但消費性電子包括Smartphone、PC、Notebook、TV、Wearable相關晶片備貨需求回升，預期成熟製程產能利用率平均提升4%，帶動整體晶圓代工市場實現18%的顯著擴張。

非記憶體IDM（整合元件製造） 領域在AI加速器布局相對不足的情況下，2025年擴張力道較為受限。英特爾（Intel）積極向市場推廣其製程技術，尤其是18A製程與其他Intel3/Intel4製程等，預計將使其在晶圓代工2.0市場維持約6%的市占率。另一方面，英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics）和恩智浦（NXP）等專注於車用和工控領域的IDM廠商，雖然庫存調整已進入尾聲，但今年上半年市場需求仍顯疲軟，預期下半年表現將趨於穩定。綜合以上因素，整體非記憶體IDM領域今年預計僅成長2%。

委外封裝測試（OSAT） 領域，受惠於IDM廠商因先進製程需求而增加委外至Foundry廠商的比重，相應的封測需求也轉移至OSAT廠商。雖傳統封測業務不溫不火，但在AI加速器強勁需求的帶動下，先進封測訂單持續增加，日月光旗下矽品（SPIL）、艾克爾（Amkor）、京元電（KYEC）等廠商積極擴大承接CoWoS相關訂單，共同推動今年整體封測市場預計成長8%。

IDC資深研究經理曾冠瑋表示，半導體製造鏈正迎來新一輪擴張趨勢，AI持續驅動先進製程與先進封裝需求，同時傳統應用市場逐步復甦，為產業帶來多元化的發展機會，晶圓代工2.0市場將從2024年的復甦期邁入2025年的成長期，年成長11%。長期而言，2024年至2029年複合年增長率（CAGR）將達10%；然而，產業發展仍需因應多重變數：包括地緣政治風險、各國政策（包括中國消費刺激措施、美國建廠補助、美國潛在晶片關稅）、新增產能帶來的供需波動，以及AI應用的商業化落地進程，都將影響半導體產業長期發展軌跡。

AI 京元電 恩智浦 晶圓代工廠 英特爾

延伸閱讀

英特爾傳爭取輝達、博通訂單

晶片戰爭作者米勒肯定台積電投資美國 但未來壓力難免

雲端服務商忙開發特用晶片伺服器 降低依賴單一廠商

IDC估2025年晶圓代工2.0市場年增11% 台積市占上看37%

相關新聞

首場處女秀！英特爾新任執行長陳立武將登場 5月是否來台引關注

美國晶片大廠英特爾將於3月31日至4月1日舉辦Intel Vision活動，由新任執行長陳立武發表開幕演講，是他上任後首...

緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI驅動金融防詐

緯創集團（3231）旗下雲端服務供應商緯謙科技26日宣布，與全球反洗錢系統品牌商Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方...

減產奏效、買方回補庫存 第2季NAND Flash價格漸走出谷底

根據TrendForce最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品...

倚天酷碁新品齊發 拓展旗下智慧移動產品線

倚天酷碁-創（2432）26日於2025台北國際自行車展發表多款全新電輔車與電動滑板車，透過數據驅動的智慧騎行與軟硬整合...

台灣大攜手群聯電子 推「AI2 x aiDAPTIV+」地端方案

台灣大哥大為迎接AI新世代，今日宣布攜手群聯展開「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」三大面向戰略合作。...

IDC：全球半導體市場今年迎來成長 估年增11%

IDC（國際數據資訊） 發布「全球半導體供應鏈 追蹤情報」調查報告指出，全球半導體市場在經歷2024年的復甦之後，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。