鴻海首次納入標普全球永續年鑑 獲產業最佳進步獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）憑藉在環境、社會及公司治理（ESG）領域的卓越表現，首次成功入選2025年標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook Member），並榮獲「產業最佳進步獎（Industry Mover）」殊榮。在全球450家電子零組件企業評比中，鴻海的企業永續發展評估（Corporate Sustainability Assessment）占據第15名，展現在永續發展領域的顯著進步與全球競爭力。

標普全球永續發展評級是全球最具影響力的企業永續發展評估之一，其年鑑僅收錄產業前15%的企業，並要求企業永續發展評估（Corporate Sustainability Assessment, CSA）得分至少達到30分，評估涵蓋氣候變遷應對、能源管理、供應鏈責任、勞工權益、企業治理等百項嚴格指標。此外，「產業最佳進步獎」（Industry Mover）為標普全球永續年鑑中特別設立的榮譽，僅授予過去一年內CSA評分提升最多，並成功進入產業前15%的企業。

經過一整年的優化改善，鴻海的CSA分數從前一年的50分大幅增加到71分，分數成長幅度超過40%。這也讓鴻海首次獲得電子零組件（Electronic Equipment, Instruments & Components）類別「產業最佳進步獎（Industry Mover）」殊榮，充分展現其ESG戰略的有效性及持續優化能力，並獲得國際的認可。

鴻海永續委員會推動辦公室主管黃奕誠表示：「此次鴻海首次納入標普全球永續年鑑，並獲得Industry Mover殊榮，這是對集團推動永續的中央ESG各小組、事業群同仁，總共近680人團隊的肯定。未來我們將持續以『好還要更好』的理念下，繼續推動永續工作，期望在明年能創下更好的成績。今年鴻海也會訂定最新的ESG長程目標，對外宣示，更積極、更前瞻的永續推動方向。」

鴻海科技集團於2022年首次發布32項中長期ESG目標，涵蓋氣候行動、供應鏈責任、員工福祉及公司治理等多個領域。截至目前，大多數目標已提前達成，彰顯公司在永續發展領域的堅定承諾與顯著成果。

過去三年來，鴻海在中長期ESG目標相關推動成就包括，鴻海綠電使用比例已突破60%，女性董事比例達28.6%，並積極推動關鍵供應商簽署綠電承諾。公司始終秉持包容與多元文化，致力吸引來自各界的人才，提供平等就業機會，並持續確保無任何違反公平就業原則的事件發生。