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家登受邀櫃買業績發表會釋出展望 集團續拚挑戰百億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
家登受邀櫃買業績發表會。營運長沈恩年說明營運展望。記者尹慧中／攝影
家登受邀櫃買業績發表會。營運長沈恩年說明營運展望。記者尹慧中／攝影

家登（3680）26日受邀櫃買業績發表會釋出展望，並重申今年營收力拚雙位數成長，今年集團營收續拚百億元等目標。

家登並提到，不論先進製程或是先進封裝等需求持續推進，市場趨勢必然發生，家登並積極開拓航太等領域，毛利率並目標維持44至46%區間。家登去年第4季部分EUV產品出貨遞延影響毛利率，2024年最後一個月並提列研發獎金，FOSB每月2,000顆在中國大陸重慶廠生產交貨大陸客戶。

家登技術長莊家和並說，公司積極開拓南韓客戶預期今年貢獻仍屬小量。另外EUV Pod日本客戶已開始出貨預期二線廠後續可望導入，不再僅是三大客戶，隨著技術成熟可望成為半導體廠標準配備。

家登 毛利率

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