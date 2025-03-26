家登櫃買業績發表會 揪伴德鑫貳開拓海外市場加速

家登（3680）26日受邀櫃買業績發表會，家登發言人暨營運長沈恩年提到，公司做好海內外擴廠準備並揪伴德鑫貳開拓海外市場加速，今年也將在美國市場布局加大力道推進。

伴隨台系大客戶宣布在美國新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠及先進研發中心，家登先前已提到，確信在美國的提早耕耘與布局將迎來豐收時代。家登光罩載具、晶圓載具包含FOUP及CoWoS系列在美國皆有獨占優勢，隨時備戰量產階段來臨。