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東擎 iEP(F)-9040 系列登場 開創邊緣 AIoT 新紀元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎iEP(F)-9040系列登場！搭載Intel Core 200S處理器開創邊緣AIoT新紀元。華擎／提供
東擎iEP(F)-9040系列登場！搭載Intel Core 200S處理器開創邊緣AIoT新紀元。華擎／提供

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎科技（ASRock Industrial）重磅推出新世代強固型邊緣平台iEP(F)-9040系列，全面驅動人工智慧物聯網AIoT）應用升級。本系列專為高效能邊緣AI運算與即時工業自動化打造，具備卓越擴展性，適用於智慧製造、智能視覺系統、智能機器人和多元邊緣AI應用。

iEP(F)-9040系列搭載Intel Core 200S處理器（Bartlett Lake-S），支援最高24核心32執行緒，提供強大的AI推論、高速數據處理和智慧邊緣運算能力，完美契合工業物聯網（IIoT）與AIoT應用需求。其搭載DDR5 5600MHz記憶體（最高96GB）與PCIe Gen5擴充能力，兼具長效運行能力並強化AI運算效能，可輕鬆處理複雜AI運算任務。

iEP(F)-9040系列專為嚴苛工業環境而生，可在-40°C至75°C的極端環境下穩定運行，並支援9V至36V DC電源輸入與點火控制功能，確保關鍵任務得以穩定運作。在I/O擴展性方面，iEP(F)-9040系列內建豐富工業級介面，支援TSN/TCC 即時運算技術，並整合5G/4G LTE、Wi-Fi 6E及藍牙 5.4，提供高速低延遲無線通訊能力，實現智慧工廠、AI視覺檢測、機器人、監控系統與智慧交通等應用，不僅滿足當前工業應用需求，更為新世代邊緣智能與智慧工業奠定堅實基礎，開創AIoT嶄新未來！

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