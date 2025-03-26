快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

信邦聚焦 E-bike 系統一站式整合服務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
信邦電子參加2025台北國際自行車展 聚焦E-bike系統一站式整合服務。信邦／提供
信邦電子參加2025台北國際自行車展 聚焦E-bike系統一站式整合服務。信邦／提供

信邦（3023）參加於2025年3月26日至29日在台北南港展覽館舉行的台北國際自行車展（Taipei Cycle Show）。本次展覽以「一站式e-bike系統整合服務」（One-Stop-Shop E-bike System Integration）為主題，全面呈現信邦在電動自行車系統整合領域的創新技術與服務實力。

信邦表示，本次展覽分為三大亮點：1. Connect Deeper：智能製造與連接技術。信邦將展示其在線束設計、連接器解決方案及整車線路布局領域的專業實力，並介紹如何將這些核心技術無縫整合到e-bike電控系統中，實現穩定高效的電力與數據傳輸。憑藉高度客製化的能力，信邦更提供儀表、馬達控制器的設計與製造服務，協助縮短客戶開發周期，提供深度契合需求的整車解決方案。

2. Move Smarter：Light cargo e-bike整合IoT。本次展覽中將展出為一般消費者使用而設計的Light cargo e-bike系統，採用了信邦的系統整合技術，包含馬達、高效能電池組與控制器，可為騎乘者帶來更順暢的動力輸出與穩定的續航表現。Light cargo e-bike透過IoT裝置整合方案內的定位追蹤系統以及智慧型手機APP，大幅提升了自行車及騎乘者安全，更彰顯信邦在e-bike系統產品開發上邁出的重要一步，充分展現系統整合能力的最新成果。

3. Mind Closer：維護系統與雲端服務。針對維護與管理需求，信邦本次展出的雲端服務將是另一大亮點。通過行動通訊以及無線傳輸實現車輛與維修系統的即時連接。該系統能為經銷商與品牌商提供便利的數據支持，包括即時診斷、維護提醒以及車輛控制參數調整，不僅提升品牌與用戶的互動黏性，更有助於優化售後服務體驗，延長車輛壽命並提高使用者滿意度。

攜手探索e-bike的未來。作為電動自行車解決方案商，信邦致力於為全球客戶提供創新、高效的一站式整合服務。本次展覽誠邀來自世界各地的客戶、合作夥伴與媒體朋友蒞臨信邦展位，共同探索電動自行車的無限可能。

信邦展示其在線束設計、連接器解決方案及整車線路佈局領域的專業實力。信邦／提供
信邦展示其在線束設計、連接器解決方案及整車線路佈局領域的專業實力。信邦／提供

信邦 雲端服務 電動自行車

延伸閱讀

A-Top 新嶺雲端數據園區 打造國際級 AI 研發聚落

高盛看淡AI伺服器出貨 11檔台鏈目標價調降

蔡崇信示警AI泡沫…業者看算力 恐供應過剩

雲端服務商忙開發特用晶片伺服器 降低依賴單一廠商

相關新聞

首場處女秀！英特爾新任執行長陳立武將登場 5月是否來台引關注

美國晶片大廠英特爾將於3月31日至4月1日舉辦Intel Vision活動，由新任執行長陳立武發表開幕演講，是他上任後首...

緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI驅動金融防詐

緯創集團（3231）旗下雲端服務供應商緯謙科技26日宣布，與全球反洗錢系統品牌商Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方...

減產奏效、買方回補庫存 第2季NAND Flash價格漸走出谷底

根據TrendForce最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品...

倚天酷碁新品齊發 拓展旗下智慧移動產品線

倚天酷碁-創（2432）26日於2025台北國際自行車展發表多款全新電輔車與電動滑板車，透過數據驅動的智慧騎行與軟硬整合...

台灣大攜手群聯電子 推「AI2 x aiDAPTIV+」地端方案

台灣大哥大為迎接AI新世代，今日宣布攜手群聯展開「軟體共研」、「通路合作共銷」、「品牌與市場共同拓展」三大面向戰略合作。...

IDC：全球半導體市場今年迎來成長 估年增11%

IDC（國際數據資訊） 發布「全球半導體供應鏈 追蹤情報」調查報告指出，全球半導體市場在經歷2024年的復甦之後，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。