信邦聚焦 E-bike 系統一站式整合服務

信邦（3023）參加於2025年3月26日至29日在台北南港展覽館舉行的台北國際自行車展（Taipei Cycle Show）。本次展覽以「一站式e-bike系統整合服務」（One-Stop-Shop E-bike System Integration）為主題，全面呈現信邦在電動自行車系統整合領域的創新技術與服務實力。

信邦表示，本次展覽分為三大亮點：1. Connect Deeper：智能製造與連接技術。信邦將展示其在線束設計、連接器解決方案及整車線路布局領域的專業實力，並介紹如何將這些核心技術無縫整合到e-bike電控系統中，實現穩定高效的電力與數據傳輸。憑藉高度客製化的能力，信邦更提供儀表、馬達控制器的設計與製造服務，協助縮短客戶開發周期，提供深度契合需求的整車解決方案。

2. Move Smarter：Light cargo e-bike整合IoT。本次展覽中將展出為一般消費者使用而設計的Light cargo e-bike系統，採用了信邦的系統整合技術，包含馬達、高效能電池組與控制器，可為騎乘者帶來更順暢的動力輸出與穩定的續航表現。Light cargo e-bike透過IoT裝置整合方案內的定位追蹤系統以及智慧型手機APP，大幅提升了自行車及騎乘者安全，更彰顯信邦在e-bike系統產品開發上邁出的重要一步，充分展現系統整合能力的最新成果。

3. Mind Closer：維護系統與雲端服務。針對維護與管理需求，信邦本次展出的雲端服務將是另一大亮點。通過行動通訊以及無線傳輸實現車輛與維修系統的即時連接。該系統能為經銷商與品牌商提供便利的數據支持，包括即時診斷、維護提醒以及車輛控制參數調整，不僅提升品牌與用戶的互動黏性，更有助於優化售後服務體驗，延長車輛壽命並提高使用者滿意度。