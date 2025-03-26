叡揚董座張培鏞：有考慮「赴美設據點」但沒這麼快

軟體大廠叡揚（6752） 董事長張培鏞26日指出，製造業現在已經沒有所謂的「全球製造」了，台廠只能出海去各地設置產線，以供在地出貨；叡揚也有考慮赴美設據點，他坦言，因為叡揚主要提供客戶各種軟體服務，而最好的方式就是「就近服務」，因此隨著美國市場擴大，自己近期是有在想「赴美設據點」，但實際上的速度沒這麼快，或是可以先採用日本模式成立合資公司。

張培鏞表示，全球資訊市場商機持續爆發，叡揚的營運觸角也從金融業逐步拓展至各行各業，而目前旗下製造業客戶涵蓋「IC製造業晶圓、設備商」，而有些製造業客戶會選擇出海設置據點，叡揚為服務海外客戶也會持續關注各地區所需，而目前在日本地區則採用找合作夥伴一起合資成立合資公司，再讓他們做總代理的模式，未來美國不排除先採用該模式，以盡早提供旗下客戶更貼近的服務。

針對軟體界最重視的「研發團隊」方面，張培鏞表示，雖然叡揚每年都會持續擴大研發部門的規模，但主力研發團隊仍都全部會繼續留在台灣，雖然有些客戶會把我們的產品「知識管理」以及醫院方面的產品拿去大陸去賣，但我們的研發一樣都是「根留台灣」。他坦言，過去很多台廠都經歷過這一段，就是在陸設廠後，人才卻被大陸挖走，「而我們也堅持將軟體人才留在國內，並透過擴大銷售及服務團隊的規模，來滿足各地所需」。

根據叡揚財報資料顯示，去年毛利率達52.28%、營業淨利率14.68%，稅後淨利率12.44%。去年第4季營收5億元，季增12.43%、年增9.49%，稅後純益7,150萬元；整體而言，叡揚營收按客戶行業比重分別為：金融機構45%、政府機構21%、製造醫療及服務業20%。期間授權（訂閱式）、維護及委外服務等穩定收入占營收比例超過60%，其中訂閱式收入占比約為35%，成長約24%。