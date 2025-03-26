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叡揚董座：川普2.0對製造業影響大 「是機會也是壓力」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

美國總統川普上任以來提出各種新政策，引發全球市場的目光關注，而軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞26日坦言，對製造業本身主體有很大的影響，很多企業又要去熊本、又要去美國，不僅人員要過去、資金也要過去，而這「是機會也是壓力」，不過叡揚最大的營收占比還是在金融產業、跟醫院方面，製造業比重還是比較低，所以公司比較沒有受到影響。他透露，團隊將製造業定為今年的發展重點，未來會持續增加比重。

張培鏞表示，叡揚最早是從金融跟政府端切入，因為過去只有這些單位有使用「大型主機」，而現在已逐步打進「證券、保險」領域，不過未來還有努力的空間，包括醫療、電信等領域都會繼續加油，而在製造業方面也都還是在逐年拉高，「過去我們在那邊的投入比較少，但這幾天我們就是有一直在增加投入比例，而金融業還是我們目前最大的營收來源，未來也還是會繼續拓展。」

張培鏞坦言，自從美國川普今年上任以來，全球經濟環境都受到「川普2.0」的牽動，各大製造業者或多或少也都會受到一些影響，而某些台廠在海外設置的子公司則是首當其衝，「不過對我們來說是比較沒有影響，也因為我們國內的比重還是比較高的，金融跟醫療，製造業比重還不大、所以對我們的影響比較小。」

張培鏞強調，「這也提醒了我們還有什麼地方可以加強，事實上，叡揚目前在國內的市占已經居冠了，不過我們仍然是有機會從某些製造業他們海外的子公司或產線著手，透過獲製造業台廠採用後，我們就有機會因為製造業客戶的出海，而被跟著帶去海外，隨著他們在海外擴展開來，我們也會有機會跟著在海外開支散葉，因此製造業將是今年的發展重點。」

叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

川普 美國 製造業

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