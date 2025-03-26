叡揚總座：LM 模型8個月升1倍 3趨勢跟「摩爾定律」一樣

軟體大廠叡揚（6752）總經理陳世安26日表示，團隊在AI人工智慧領域已發展出多元成果，目前大約有20%產品含有AI技術的加持，而這方面的發展速度會越來越快，這就跟半導體的摩爾定律一樣，在語言模型方面的進步也將是飛速運轉，而LM的模型大約每8個月就會提升一倍，算力每年則提升2至3倍。展望未來，他直言，市場將出現「算力平價化、應用爆發、HAI的投入」3大趨勢，自己看好整個市場的商機持續爆發。

陳世安指出，市場大多數提及的都是公有雲算力（公算力）的LLM，但外面的一次都是千億的參數等級，沒辦法單獨拿到企業使用，而我們這幾年一直在努力開發企業應用、個人應用方面，他坦言，自己來看這個方面都還在發展中，這兩年來我們的AI團隊過得是很辛苦的，因為市場的迭代太快了，但對於AI「企業要用，也必須要用」，而目前中小型語言模型已正在興起，將可以生成較個人、且特定領域的內容，未來使用上的硬體成本會繼續下降，而使用的效率也會一直成長。

全世界都在追求AI，而叡揚也絕不例外，陳世安說明，叡揚所打造的智慧電子公文系統，從2019年就開始加入陸續更新AI應用，使用者能透過「智慧助理小鯨」輔助各種公文作業，舉凡收文、撰文、搜尋、簽核等。

而目前旗下LLM技術主要是透過口語問答來獲得即時資訊與服務；利用AI技術賦能現有資訊服務產品，叡揚將AI技術導入公文管理系統、企業知識管理等自有產品，提升企業的數位化與智能化能力。

展望未來，陳世安表示，未來整個市場會朝向精準式AI來發展，與過去公算力不同，而整體市場上的硬體大小會越來越小，價格也會越來越平價，隨著模型慢慢變小，也會變得越來越合適企業來使用的大小，而叡揚將繼續強攻「研發」（軟體的開發），而團隊除了過去租用的算力機房外，還在去年下半年向輝達購買了H100來使用，未來將會發揮更大的競爭力。