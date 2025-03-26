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MG 宣布 HS 1.5T 旗艦版與 ZS 1.5L 旗艦版 都恢復正常銷售

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）旗下的MG品牌繼今年1月份HS 1.5T旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售。MG Taiwan公司表示，MG品牌將持續全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作價值比率。

MG兩個主力車款包括HS 1.5T旗艦版與ZS 1.5L旗艦版都恢復正常銷售，MG品牌立場重申：全力配合政策，持續加速提升在地化供應鏈合作價值比率。

中華車表示，MG品牌全力配合政策並積極加速提升在地化價值比率，隨著MG品牌旗下主力雙車型陸續恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升，為中華汽車帶來營運助力。

MG HS 1.5T旗艦版與ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售，交車期回歸穩定，旗下主力雙車型交車期平均1個月內。

在自製率提高後，MG Taiwan日前公布價格調整幅度2至3萬元，低於市場預期，產品性價比依舊突出，在競爭激烈的市場環境下，仍具吸引力。

此外包括東陽（1319）、正新（2105）、六和機械、友聯車材等廠商均受惠，帶動本土汽車零組件產業發展，隨著未來自製比率要求逐步提升，相關供應鏈訂單需求也將進一步增長。

中華車強調，MG品牌維持負責任的態度，持續與消費者溝通，憑藉源自英國的品牌基因、在對岸市場的成功發展，以及在台灣市場的穩健經營，展現品牌競爭力。隨著銷售回穩，市場已走出低谷，未來發展可期。

中華車 東陽 正新

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