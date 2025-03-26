氫能源車發展未停歇 台廠嶄露頭角秀實力

氫能源車發展備受矚目，台灣廠商在相關解決方案持續嶄露頭角，其中中興電切入氫能巴士，宏佳騰旗下子公司威杰能源開發氫能發電設備，榮田氫能源加工設備用在歐洲運輸系統，工研院分拆出來的氫豐綠能也成為台廠投資標的。

全球能源結構加速轉型、國際新能源市場蓬勃發展，氫能作為未來主要潔淨能源的發展潛力，不僅能提供潔淨高效的能源解決方案，也可廣泛應用在工業和運輸等領域，其中氫能源車解決方案發展備受矚目，台灣廠商在氫能源車及關鍵解決方案，也積極嶄露頭角。

觀察全球氫能源市場，重電大廠中興電總經理郭慧娟25日分析，市況仍相對熱，但由於成本因素，需求可能會遞延，在台灣，氫能源在交通領域應用，可能先行推廣氫能巴士。

中興電持續布局氫能源車，郭慧娟指出，中興電在台灣已取得氫能巴士訂單，加氫貨櫃容量也增加，可用於氫能巴士，相關產品已發包，預期中興電今年氫能事業營運可損益兩平。

宏佳騰旗下氫能源發電與儲能技術研發子公司威杰能源（Nexcellent Energy），25日宣布開發出氫能充電樁暨氫儲能系統，以及模組化氫能發電機，鎖定人工智慧（AI）運算中心、半導體廠、電動車充電站、醫療機構、科技園區及製造業等產業，威杰能源也積極布局氫能燃料電池設計、產氫、儲氫、儲能應用、氫健康等產品線。

工具機廠榮田布局氫能源加工應用，涵蓋氫產業鏈上游的製氫端電解水製氫設備，到氫能源運輸系統建置。

榮田總經理陳政鈞指出，榮田與歐洲氫能源企業合作，榮田車床產品可用於建置氫能源運輸系統中的高壓儲氫槽、電解槽與馬達，應用在火車、巴士等交通工具。

榮田說明，歐洲客戶訂單主要用於建造高壓儲氫槽、製氫電解槽關鍵零件，配合客戶建置進度，榮田已於2023年陸續出貨。

佳世達旗下智動化技術服務商羅昇企業，2月宣布投資2022年從工研院分拆出來的氫豐綠能。羅昇說明，在交通領域，氫燃料電池車有助減少污染並提升能源效率，相關解決方案涵蓋製氫、混氫發電、儲氫到DC-DC輸出，並提供電解水綠氫、加氫站、氨裂解等產品。

車王電旗下華德動能布局氫能發電應用，先前已投資氫豐綠能。華德動能表示，轉投資氫豐綠能鎖定金屬板燃料電池和混氫發電，可應用在工業餘氫去化發電、中長程貨車卡車、遊艇娛樂漁船、小型機具等領域。此外，汽車動力與安全零組件廠智伸科也布局氫能源車關鍵零配件產品。