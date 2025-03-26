A-Top 新嶺雲端數據園區 打造國際級 AI 研發聚落

AAM睿亞投資26日宣布與新加坡Keppel（吉寶集團）、DDSP攜手合作，負載容量超過80MW的Uptime Institute Tier III等級資料中心Westwood數據中心，進駐A-Top新嶺雲端數據園區，打造國際級AI研發聚落。

AAM睿亞投資董事長暨A-Top新嶺雲端數據園區執行長賴義霖表示，Westwood數據中心結合跨國產業資源，是北台灣最具競爭力的數據中心發展基地A-Top新嶺雲端數據園區，達成台灣與世界雲端鏈接的重要里程碑。

賴清德總統強調「五大信賴產業」，AI人工智慧就是其中關鍵，AAM睿亞投資集團的「A-Top 新嶺雲端數據園區」總占地面積將近七公頃，投資金額更是超過500億元，不僅為臺灣的AI技術發展提供強有力的基礎設施支持，更將助力臺灣成為國際級AI研發聚落。

A-Top新嶺雲端數據園區由AAM睿亞投資集團自2018年起積極布局，在經濟部及相關各單位等協助下，完善電力、道路、電信等基礎設施，園區的資料中心可提供應至少8kw/rack（含）以上的規格，成為北台灣最具競爭力的數據中心發展基地。

Westwood數據中心坐落於A-Top新嶺雲端數據園區，是吉寶集團在台建置的第一個資料中心，首期建置負載容量約30MW的Uptime Institute Tier III等級資料中心，已與世界領先的雲端服務供應商簽訂長期合約，預計2026年第1季啟用，後續將繼續於園區擴大投資，預計Westwood數據中心總負載容量將達80MW。

此外，隨著Westwood數據中心啟用，預計A-Top新嶺雲端數據園區各區加總的建置容量將超過100MW資料中心，是全台最大的AI算力中心。

賴義霖指出，AAM睿亞投資集團與Keppel、DDSP的合作，強化園區的整體競爭力，也為未來吸引更多國際級企業加入，拓展數據經濟的價值鏈。因應綠色環保淨零的需求，AAM睿亞投資集團將提供園區充足的綠電，並運用儲能方式與台電合作，爭取儘早完成淨零目標、符合RE100的標準，帶動園區更多的商機和效益。

賴義霖進一步表示，AAM睿亞投資集團將持續投入資金與資源，推動更多數據中心項目，地點不限於園區或台灣，進一步擴展AI及雲端運算產業的市場版圖。

吉寶集團執行董事沈啟良表示，在全球人工智能和半導體行業高速成長的背景下，吉寶作為外國投資者很高興能以此項目為起點，參與到台灣數據中心市場的蓬勃發展浪潮之中。台灣是亞太地區關鍵電信基礎設施樞紐，吉寶期待立足台灣，針對人工智能AI需求，深化與國際雲端服務供應商的合作，並積極尋求更多的台灣數據中心開發機會，協助推進台灣電信基礎設施建設。

DDSP台灣董事長李豪認為，Westwood數據中心吸引來自新加坡、歐洲及美國的投資，擁有來自美國的客戶需求，結合洋基工程的台灣精湛工藝與AAM的一流園區管理，不僅僅是一座建築，更是企業間乃至跨國合作所能帶來成果的有力證明。

李豪指出，這座數據中心將滿足超大規模運算需求的快速增長，進一步鞏固台灣作為亞太地區數據中心樞紐的地位，DDSP也正在評估進一步投資台灣的再生能源，以確保該數據中心能夠長期穩健運營，為台灣的可持續發展貢獻一份力量。

吉寶集團是新加坡最大的跨國企業，主要股東是新加坡主權基金淡馬錫控股，資產管理總規模超過1兆新台幣，旗下數據中心業務遍及亞太和歐洲地區，包括：新加坡、馬來西亞、印尼、中國、澳洲、英國、德國、荷蘭、義大利、愛爾蘭等。

DDSP背後股東則有美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock），專注於與一級營運商和雲端服務供應商合作，提供先進的數據中心和脫碳能源解決方案，DDSP與吉寶的合作自數據中心開始，如今已擴展至多個國家，未來預期AAM睿亞投資、吉寶集團、DDSP還會有更多合作機會。