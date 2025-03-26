吳恩達：AI實現終身學習 提高小型團隊競爭力
「Google大腦之父」吳恩達今天出席台灣最大人工智慧（AI）盛會AIEXPO表示，有了AI的幫助，學習變成一種可以持續終身的過程，一般人可透過大型企業提供的AI模型，更容易打造AI應用，即使規模較小的團隊也能有效提高競爭力。
吳恩達2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧（AI）系統革新，享有AI先驅的美名，並創辦AI技術教學平台DeepLearning.AI。
吳恩達與中原大學智慧運算與量子資訊學院副教授胡筱薇對談時指出，現在是他生涯中最令人興奮的AI時刻，許多大型企業提供各式各樣的工具，讓所有人比以往更容易打造AI應用。
他說，隨著Llama等更多開源模型推出，改變了打造AI的方式，開源模型可以放在網路上，提供所有人免費使用。有了AI的力量，即使規模很小的團隊也能有效提高競爭力。
吳恩達表示，對於想學習AI技巧的員工而言，親自動手做專案相當重要。企業根據某個想法打造原型機（prototype）的速度比以往更快，開發時間從數個月縮短到數天。
吳恩達說，AI學習的重點應該放在磨練實務技巧和解決問題，像是聊天機器人等工具可以幫助學生克服學習障礙，另外也需要鼓勵企業高層投入AI學習來驅動組織變革。
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