燿華上半年偏淡 法人期待下半年低軌衛星新客戶挹注
車用PCB大廠燿華（2367）上半年營運展望偏淡，不過法人期待下半年低軌衛星新客戶加入成為營運動能。
法人分析，燿華來自歐美車用市場拉貨仍處保守，且LEO客戶因有第三地生產移轉需求，故出現新供應商，期待下半年將加入新LEO客戶，才有望使LEO產品項營收優於2024年，整體終端應用端賴手持式IT產品項受惠AI PC需求強勁，使軟硬結合板成長動能佳，全年有望成長2成，並優化產品組合。
燿華先前已預告今年營運目標是獲利成長優於營收成長。燿華先前提到，今年營運持續優化，泰國廠目標今年第4季投產生產低軌衛星與車用乃至NB等產品，整體今年下半年可望優於上半年，今年目標維持穩定獲利表現。
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