緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI 挺金融防詐

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙26日宣布，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將攜手運用AI與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制，以應對日益複雜的金融犯罪挑戰！

在當前金融科技快速發展的趨勢下，全球金融機構正面臨來自網路攻擊、詐欺行為與合規壓力等多重挑戰。數位交易量的暴增，使金融犯罪模式變得更加複雜與隱蔽，傳統的風控手段已難以應對現今的威脅環境。

緯謙與Tookitaki的合作，將透過AI驅動的監控機制與雲端運算能力，為金融機構提供更智能、高效的反金融犯罪解決方案。緯謙科技長期致力於雲端技術、產業數位轉型的發展，為企業提供安全、靈活的垂直應用方案。

Tookitaki專注於為金融機構建立信任層，運用智慧協作與聯邦式AI（Federated AI）技術，提供強大的AI驅動解決方案，以實現即時詐欺偵測與反洗錢（AML）合規。Tookitaki創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee表示，金融犯罪手法日新月異，傳統的防禦機制已不足以應對當前的威脅環境。我們與緯謙科技的合作，將能為台灣及亞太地區的金融機構帶來更強大的反金融犯罪解決方案，透過AI驅動的智慧監控，提升異常交易偵測的準確性，減少誤判，並提高合規作業效率。

緯謙總經理夏志豪表示，在數位金融時代，雲端與數據安全已成為金融機構營運不可或缺的一環。我們很高興與Tookitaki建立夥伴關係，結合其全球領先的AI反金融犯罪技術與緯謙科技的數位轉型經驗，為數位金融生態打造更強韌的安全生態。