快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI 挺金融防詐

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Tookitaki創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee、緯謙總經理夏志豪。緯謙／提供
Tookitaki創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee、緯謙總經理夏志豪。緯謙／提供

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙26日宣布，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將攜手運用AI與雲端技術，協助金融機構提升洗錢防制與詐欺偵測能力，強化防禦機制，以應對日益複雜的金融犯罪挑戰！

在當前金融科技快速發展的趨勢下，全球金融機構正面臨來自網路攻擊、詐欺行為與合規壓力等多重挑戰。數位交易量的暴增，使金融犯罪模式變得更加複雜與隱蔽，傳統的風控手段已難以應對現今的威脅環境。

緯謙與Tookitaki的合作，將透過AI驅動的監控機制與雲端運算能力，為金融機構提供更智能、高效的反金融犯罪解決方案。緯謙科技長期致力於雲端技術、產業數位轉型的發展，為企業提供安全、靈活的垂直應用方案。

Tookitaki專注於為金融機構建立信任層，運用智慧協作與聯邦式AI（Federated AI）技術，提供強大的AI驅動解決方案，以實現即時詐欺偵測與反洗錢（AML）合規。Tookitaki創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee表示，金融犯罪手法日新月異，傳統的防禦機制已不足以應對當前的威脅環境。我們與緯謙科技的合作，將能為台灣及亞太地區的金融機構帶來更強大的反金融犯罪解決方案，透過AI驅動的智慧監控，提升異常交易偵測的準確性，減少誤判，並提高合規作業效率。

緯謙總經理夏志豪表示，在數位金融時代，雲端與數據安全已成為金融機構營運不可或缺的一環。我們很高興與Tookitaki建立夥伴關係，結合其全球領先的AI反金融犯罪技術與緯謙科技的數位轉型經驗，為數位金融生態打造更強韌的安全生態。

AI 洗錢防制 雲端服務

延伸閱讀

一銀、刑事局簽反詐 MOU

台新銀與北檢簽「戰神專案」MOU 以AI揪出詐騙

打詐防騙 兆豐銀行首創推出「T+2延後交易猶豫期」服務

期交所「期心期力 期貨商反詐治理評鑑」活動正式開跑

相關新聞

燿華上半年偏淡 法人期待下半年低軌衛星新客戶挹注

車用PCB大廠燿華（2367）上半年營運展望偏淡，不過法人期待下半年低軌衛星新客戶加入成為營運動能。

緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI 挺金融防詐

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙26日宣布，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將...

大學光每股配息7.5元 除息首日股價盤中翻黑

大學光（3218）26日進行除息交易，每股配發現金股息7.5元，開盤除息參考價220.5元，不過，除息首日股價表現疲軟，...

13萬元 NVIDIA 獨顯機預購衝破50%！技嘉如何翻轉 NB 戰局

NVIDIA的RTX 50系列顯示晶片上市，助長AI PC滲透率第2季攀高。技嘉（2376）趁AI PC新平台轉換，目標...

鴻海擴大美國投資 法人為今年營運後市按讚

鴻海（2317）代子公司公告鴻佰公告，將斥費1.42億美元取得德州土地及廠房，預期鴻佰營運將主要聚焦AI伺服器產品，目前...

國邑法說會／兩大罕病新劑型藥 今年都將有突破性進展

上櫃生技股國邑*（6875）25日舉行法說會，總經理甘霈表示，今年兩大新劑型新藥都將有進展，一是積極推進吸入新藥L608...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。