大學光每股配息7.5元 除息首日股價盤中翻黑

大學光（3218）26日進行除息交易，每股配發現金股息7.5元，開盤除息參考價220.5元，不過，除息首日股價表現疲軟，開盤小漲，但盤中翻黑，呈現貼息走勢。大學光去年每股純益12.57元，續創歷史新高，連續三年賺逾一個股本。

大學光去年第4季營收10.38億元，年增4.5%，單季稅後純益2.39億元，年減5.5%，單季每股純益2.82元。大學光表示，去年第4季獲利表現不如前年同期，主要受中國大陸去年下半年關閉二個據點所提列的閉店損失主要提列在第4季影響，但此部分損失已完成認列，今年中國在擺脫虧損店的不利因素後，可望朝轉盈邁進。

展望後市，大學光表示，近視、老花與白內障手術需求穩健增長，加上高齡化社會來臨，推動視力健康市場擴張。台灣2025年起將進入超高齡社會，白內障與老花矯正手術需求預期持續增加。目前大學光擁有29台飛秒雷射白內障前置手術設備，積極提升手術量能。

在台灣市場，大學光去年底新開桃園藝文店，目前計有29間大學眼科合作診所與32間大學眼鏡直營門市，未來將朝向門市翻新與設備升級，以提升服務品質與客流，今年計畫翻新三個據點，並持續擴展版圖，預計於中、南部大都會區再新增三個合作據點。

中國市場方面，大學光主要聚焦華東地區，營運五間合作醫院與四間眼科診所。雖然當地醫療市場競爭激烈，但視力健康需求仍具成長潛力，將持續觀察市場發展。

展望未來，大學光指出，隨著科技發展與消費者健康意識提升，視力矯正市場將穩步成長，配合台灣市場的擴點計畫與設備升級，預期將帶動營運成長。