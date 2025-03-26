快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

13萬元 NVIDIA 獨顯機預購衝破50%！技嘉如何翻轉 NB 戰局

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
技嘉總經理林英宇操盤所有品牌通路業務，他表示今年技嘉筆電銷量要全面成長拚倍增。王郁倫攝影
技嘉總經理林英宇操盤所有品牌通路業務，他表示今年技嘉筆電銷量要全面成長拚倍增。王郁倫攝影

NVIDIA的RTX 50系列顯示晶片上市，助長AI PC滲透率第2季攀高。技嘉（2376）趁AI PC新平台轉換，目標筆電銷量翻倍，集團總經理林英宇指出，策略是於筆電加入各種AI元素，全面搭載獨立顯示晶片，擴大電競、創作者、國民機三系列，搭配自家開發GiMATE軟體以聲控、觸覺、視覺優化硬體。

暌違2年，輝達NVIDIA再推新筆電繪圖晶片RTX50系列，高階晶片RTX5090筆電3月31日開賣，各筆電品牌都展開預購，技嘉主管透露，在供給有限下，技嘉RTX5090筆電預購率已經超過50%，一台售價超過13萬元屬於高階市場。

AI效能將在50系列筆電繪圖晶片上市後解放效能，林英宇25日在筆電新品發表會指出，AI PC定義有微軟的Copilot Plus及輝達的RTX PC兩類，但技嘉要透過第三類定義：GiMATE軟體功能，讓AI PC執行更多功能，並在地端保有隱私。

林英宇表示，現在AI PC定義很多元，有人2萬多元的筆電就叫AI PC，但技嘉會鎖定搭獨立顯示晶片的筆電，售價3萬元以上，因為TOPS40算力在地端運用生成式AI仍然相當辛苦。

林英宇表示，顯示卡因AI應用而變大，過去只有電競玩家會買，現在因為AI算力需求，如創作者也會買卡加速運算，直播主也可自己學用生成式AI做後製或創造虛擬人物，同時他也認為因地端AI未來成本比雲端低，又有隱私性，將是未來趨勢。

相對不少筆電品牌同業開發專屬AI PC工具，建立獨特性，爭取用戶青睞，林英宇表示，技嘉有更聰明的做法，由於AI模型日新月異，每幾日就有新版本，效能更好，技嘉因此打造一個使用者介面平台（IUI），可以串連Hugging Face等各家開源平台資料庫，讓用戶自己下載工具使用，所有工具都集合在一個介面上，技嘉也有申請專利。

「我的電腦螢幕太亮！」林英宇對著技嘉筆電說話，隨即螢幕上出現電腦自動調降亮度的控制視窗，「幫我把螢幕鍵盤背光改綠色！」林英宇接著說，而筆電鍵盤隨即變色。

技嘉自研GiMATE軟體，林英宇指出，技嘉透過聲控指令讓用戶可以不動手，就控制電腦相關功能，而軟體包含各種「G Cell」：視覺AI、聽覺AI、觸覺AI及效率AI，可以IR偵測螢幕前是否有人，而開啟或休眠螢幕，若第二人在背後偷看，AI會自動跳出郵件信箱或EXCEL（可自訂）圖檔，讓老闆看見你正在「工作」，能源AI則在不用電腦時自動調整供電，觸覺AI則能偵測筆電桌面材質調整聲音，讓音效有最好表現。

技嘉目前有GIGABYTE跟AROUS兩大筆電品牌，GIGABYTE有Gaming A系列國民機（入門款三萬元起）及GIGABYTE AERO創作者兩系列，而專業電競市場為AROUS系列。

技嘉主管表示，此次RTX5090筆電跟同業都在3月31日同步開賣，4月中RTX5070Ti將推出，更中低階款則仍須等NVIDIA敲定時間。法人預估而由於RTX系列筆電集中第2季度上市，可以預期下季度筆電銷量有機會優於本季。

AI 技嘉 筆電

延伸閱讀

高通強化晶片設計 迎戰聯發科

輝達鏈占比高ETF 有戲

技嘉AI電競筆電上市 看好今年銷量翻倍成長

美光成全球唯一同時出貨HBM3E及SOCAMM廠商 鞏固領先地位

相關新聞

燿華上半年偏淡 法人期待下半年低軌衛星新客戶挹注

車用PCB大廠燿華（2367）上半年營運展望偏淡，不過法人期待下半年低軌衛星新客戶加入成為營運動能。

緯創旗下緯謙結盟反洗錢專家 Tookitaki以AI 挺金融防詐

緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙26日宣布，與全球反洗錢系統領導品牌Tookitaki建立夥伴結盟關係，雙方將...

大學光每股配息7.5元 除息首日股價盤中翻黑

大學光（3218）26日進行除息交易，每股配發現金股息7.5元，開盤除息參考價220.5元，不過，除息首日股價表現疲軟，...

13萬元 NVIDIA 獨顯機預購衝破50%！技嘉如何翻轉 NB 戰局

NVIDIA的RTX 50系列顯示晶片上市，助長AI PC滲透率第2季攀高。技嘉（2376）趁AI PC新平台轉換，目標...

鴻海擴大美國投資 法人為今年營運後市按讚

鴻海（2317）代子公司公告鴻佰公告，將斥費1.42億美元取得德州土地及廠房，預期鴻佰營運將主要聚焦AI伺服器產品，目前...

國邑法說會／兩大罕病新劑型藥 今年都將有突破性進展

上櫃生技股國邑*（6875）25日舉行法說會，總經理甘霈表示，今年兩大新劑型新藥都將有進展，一是積極推進吸入新藥L608...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。