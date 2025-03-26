13萬元 NVIDIA 獨顯機預購衝破50%！技嘉如何翻轉 NB 戰局

NVIDIA的RTX 50系列顯示晶片上市，助長AI PC滲透率第2季攀高。技嘉（2376）趁AI PC新平台轉換，目標筆電銷量翻倍，集團總經理林英宇指出，策略是於筆電加入各種AI元素，全面搭載獨立顯示晶片，擴大電競、創作者、國民機三系列，搭配自家開發GiMATE軟體以聲控、觸覺、視覺優化硬體。

暌違2年，輝達NVIDIA再推新筆電繪圖晶片RTX50系列，高階晶片RTX5090筆電3月31日開賣，各筆電品牌都展開預購，技嘉主管透露，在供給有限下，技嘉RTX5090筆電預購率已經超過50%，一台售價超過13萬元屬於高階市場。

AI效能將在50系列筆電繪圖晶片上市後解放效能，林英宇25日在筆電新品發表會指出，AI PC定義有微軟的Copilot Plus及輝達的RTX PC兩類，但技嘉要透過第三類定義：GiMATE軟體功能，讓AI PC執行更多功能，並在地端保有隱私。

林英宇表示，現在AI PC定義很多元，有人2萬多元的筆電就叫AI PC，但技嘉會鎖定搭獨立顯示晶片的筆電，售價3萬元以上，因為TOPS40算力在地端運用生成式AI仍然相當辛苦。

林英宇表示，顯示卡因AI應用而變大，過去只有電競玩家會買，現在因為AI算力需求，如創作者也會買卡加速運算，直播主也可自己學用生成式AI做後製或創造虛擬人物，同時他也認為因地端AI未來成本比雲端低，又有隱私性，將是未來趨勢。

相對不少筆電品牌同業開發專屬AI PC工具，建立獨特性，爭取用戶青睞，林英宇表示，技嘉有更聰明的做法，由於AI模型日新月異，每幾日就有新版本，效能更好，技嘉因此打造一個使用者介面平台（IUI），可以串連Hugging Face等各家開源平台資料庫，讓用戶自己下載工具使用，所有工具都集合在一個介面上，技嘉也有申請專利。

「我的電腦螢幕太亮！」林英宇對著技嘉筆電說話，隨即螢幕上出現電腦自動調降亮度的控制視窗，「幫我把螢幕鍵盤背光改綠色！」林英宇接著說，而筆電鍵盤隨即變色。

技嘉自研GiMATE軟體，林英宇指出，技嘉透過聲控指令讓用戶可以不動手，就控制電腦相關功能，而軟體包含各種「G Cell」：視覺AI、聽覺AI、觸覺AI及效率AI，可以IR偵測螢幕前是否有人，而開啟或休眠螢幕，若第二人在背後偷看，AI會自動跳出郵件信箱或EXCEL（可自訂）圖檔，讓老闆看見你正在「工作」，能源AI則在不用電腦時自動調整供電，觸覺AI則能偵測筆電桌面材質調整聲音，讓音效有最好表現。

技嘉目前有GIGABYTE跟AROUS兩大筆電品牌，GIGABYTE有Gaming A系列國民機（入門款三萬元起）及GIGABYTE AERO創作者兩系列，而專業電競市場為AROUS系列。

技嘉主管表示，此次RTX5090筆電跟同業都在3月31日同步開賣，4月中RTX5070Ti將推出，更中低階款則仍須等NVIDIA敲定時間。法人預估而由於RTX系列筆電集中第2季度上市，可以預期下季度筆電銷量有機會優於本季。