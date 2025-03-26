鴻海擴大美國投資 法人為今年營運後市按讚

鴻海（2317）代子公司公告鴻佰公告，將斥費1.42億美元取得德州土地及廠房，預期鴻佰營運將主要聚焦AI伺服器產品，目前公司主要CSP客戶包含Microsoft及Oracle。

國內大型法人機構表示，鴻佰美國子公司1月曾公告將於美國加州購地及取得廠房，投資金額1.28億美元，兩筆投資金額約2.7億美元，占今年資本支出約5%水準下，預期今年將有更多投資案集中於美國，包含後續與APPLE 合作而投資的廠房，是目前台灣ODM中，美國布局較早且多元的業者。

因鴻海今年雲端事業群將躍升最大事業部，預期年營收將逾3兆元，估今年雲端將成長七成，占比躍升至近四成，除AI倍增外，一般伺服器及網通產品將強勁成長，AI佔比估將超越五成的雲端伺服器營收。

由於今年AI營收比重估達20%，且關稅對鴻海影響將低於其他同業下，持續看好今年營運後市。