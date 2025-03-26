AI平價化 台經院：別把大廠當神明

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德昨天表示，台灣目前投資熱度不減，高單價伺服器訂單在手上，但「ＡＩ平價化已是現在進行式，不是未來式」，但也可能對台廠商帶來更多商機；他建議台灣科技業要特別注意高階伺服器平價化後的趨勢變化，不要只注重少數幾家大廠商供貨，「把這些廠商當神明一樣，但神明有一天也會從神壇走下來」。

台經院昨發布二月景氣動向調查，製造業、服務業營業氣候測驗點轉下滑，營建業轉為上揚。談到台灣景氣動向，孫明德說，國際經濟走勢因為美國經濟吹起逆風，未來會影響美國聯準會匯率決策及關稅走勢。

針對台灣，孫明德示警「要注意ＡＩ伺服器平價化趨勢」，如果未來用舊晶片都可以做到，歐美高價伺服器將面臨挑戰，即使目前台灣投資熱度不減，廠商有高單價伺服器訂單在手，但要注意高階伺服器轉為平價伺服器化後，就像一九八○年代ＩＢＭ大電腦賣不動，市場出現一堆ＰＣ（個人電腦）時，台灣廠商能否掌握這波商機。

孫明德舉美國過去四十年有兩家大型廠商倒閉為例，一個是ＩＢＭ，因為當年只顧大電腦，未注意ＰＣ趨勢發展，後來一蹶不振；另一個是英特爾，當年ＰＣ都是它的天下，但因只做處理器電腦，當行動裝置普及化後，英特爾跟不上，市場被高通、輝達搶走。相較之下，中國大陸在機器人、無人機用到ＡＩ運用端虛實整合做得更好，用低階便宜伺服器做運用，今年ＡＩ就展開平價化。雖然歐美不會馬上對台廠改變資本支出，但美國很多大型公司也都下載Deep Seek改模型，未來若更多新創公司及中小企業運用，愈普及應用就愈多，愈便宜也會用愈多。

孫明德表示，「ＡＩ平價化是現在進行式，不是未來式」，但對台廠未必是警訊。就像一九八○年美國王安電腦，台灣的神通宏碁搶一堆便宜電腦，造就台灣電腦的天下。此外，當二○一○年英特爾還在固執電腦處理器，未轉型行動裝置處理器，台灣則跟上高通處理器熱潮，因此台廠不用擔心平價化。反而若當年跟著大客戶如ＩＢＭ走，就會沒注意到新趨勢，因此提醒科技業廠商當伺服器平價化，可能對台廠商帶來更多商機，不要只注重少數幾家供貨，「每天把這些廠商當神明，神明也都會從神壇走下來」。