蔡崇信：看見AI泡沫化跡象

阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信昨天示警，現階段全球資料中心建設速度超出ＡＩ的初始需求，尤其美國許多數據中心投資彼此重複或相互重疊，使得ＡＩ資料中心建設出現泡沫風險。

蔡崇信昨在香港出席滙豐全球投資高峰會時表示，從美國到亞洲等各地的科技巨人和投資基金，都在搶建伺服器基地，但這波熱潮已有盲目發展的跡象，許多計畫在動工之初，根本沒有明確的客戶對象。

阿里為大陸雲端服務龍頭，蔡崇信一席話，引發市場對ＡＩ泡沫化的疑慮升高。受此影響，台股ＡＩ族群昨天走勢相對疲弱，與阿里合作密切的英業達股價走跌；廣達、緯創都以平盤作收。輝達周二美股早盤跌幅約百分之一點五。

蔡崇信說，「我開始看到某種泡沫浮現」，有些規畫中的資料中心還沒取得客戶的「上架」協議，便開始籌資，「當我看到有人靠推測來蓋資料中心時，就開始擔心了。現在有不少人出來募資，基金也紛紛湧現，要籌募上億甚至幾十億資本」。

他指出，單是今年，亞馬遜、Google母公司Alphabet及臉書母公司Meta已分別承諾將投入一千億美元、七五○億美元及多達六五○億美元，用於興建ＡＩ基礎設施，「我對美國在ＡＩ領域拋出的投資金額感到震驚」。

相對於蔡崇信的示警，輝達執行長黃仁勳上周在ＧＴＣ大會表示，輝達Blackwell平台晶片已全面量產，業界對輝達的ＡＩ算力需求「正前所未有飆升」，客戶需求驚人；他並多次提到ＡＩ運算單元（token）大量應用在生活、交通、醫療等場景應用，對token運算需求有增無減。

然而，不具名供應鏈業者說，蔡崇信擔憂全球資料中心建設速度可能超出ＡＩ的實際需求不無道理，此事需區分為租用及自用角度，像阿里巴巴、亞馬遜ＡＷＳ、微軟、Google等業者建設ＡＩ資料中心除了自用，也租給其他客戶使用，但本質上這些大型業者近年來增加ＡＩ資料中心主要是為自用，擴張ＡＩ相關業務。

供應鏈業者指出，若單純是其他中小型雲端服務供應商，主要以提供客戶算力為業，而非自用為目的，目前市場算力供需確實有過剩的風險。

今年初中國大陸開源模型DeepSeek橫空出世，引發市場對ＡＩ算力採購是否下滑的疑慮。當時鴻海董事長劉揚偉回應，ＡＩ伺服器市場正在擴大，過去由雲端服務供應商（ＣＳＰ）主導採購，現在愈來愈多中小型企業也開始購買ＡＩ伺服器，以訓練自有的ＡＩ模型，市場結構出現明顯變化。