晶片戰爭作者米勒肯定台積電投資美國 但未來壓力難免

台積電（2330）日前宣布在美國加碼投資1,000億美元，《晶片戰爭》作者Chris Miller（克里斯米勒）分析，台積電成功的促進台美經濟與技術合作，使台灣在全球半導體供應鏈中的地位更穩固，也減少美國對台積電依賴台灣生產的安全疑慮，但台積電未來仍會受到美國政府的政策壓力。

美國總統川普上任後祭出強力關稅政策，促使更多台灣製造業者前往美國，米勒認為，美國政府的終極目標是取得半導體製造的主導技術，不過製造業赴美仍要考量成本，要看美國政府可以提供多大的誘因吸引業者加碼投資。

國科會轄下政策研究機構「科技、民主與社會研究中心」（DSET）邀請《晶片戰爭》作者米勒來台進行論壇。米勒表示，台積電投資案獲得美國政府支持，川普更與台積電董事長魏哲家共同出席記者會，高度讚揚台積電的技術與AI供應鏈角色，讓台積電與台灣政府在美台關係中取得較穩固的地位。美國擔心台灣的地緣政治因素，影響美國晶片取得，台積電擴大投資美國，讓美國在先進製程上獲得一定的本地產能，符合美國的國安戰略。

他認為，台積電的美國投資加深了雙邊科技合作，與美國客戶如蘋果、輝達、AMD等合作更緊密；另外也使台灣更難被邊緣化。

但米勒強調，台積電投資美國不會解決所有問題，因為美國政府仍在加強封鎖大陸，未來仍可能施壓台灣，例如要求台灣限制對中國大陸出口成熟製程晶片，或是要求台積電持續增加投資、甚至在美國同步導入最先進製程。

米勒也示警，美國可能進一步補貼台積電，但也可能對其市場壟斷地位提出質疑，施加更多監管壓力。加上各國都積極發展半導體產業，全球半導體供應鏈將持續重組，台積電未來仍須面對政治、技術與市場壓力，考驗經營智慧。