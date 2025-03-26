DeepSeek V3升級 再掀震撼

大陸深度求索公司（DeepSeek）25日晚間升級DeepSeek-V3模型，震撼海外使用者，短短2分鐘即可完成超過400行代碼，不僅編程能力（指有效運用程式設計語言來解決問題、實現想法、構建軟體應用和系統的能力）評分媲美競爭對手Claude 3.7、更勝OpenAI，在AI大模型領域持續領先。

此前DeepSeek-V3最有名的就是以557萬美元的總訓練成本，完勝OpenAI的GPT-4o等模型訓練成本1億美元。

快科技報導， DeepSeek公司表示，此次DeepSeek-V3的小版本升級，主要聚焦於體驗優化和性能提升，在官方網頁、App和小程式中，使用者關閉「 深度思考」功能，可獲取更快的回應速度，適合對即時性要求高的場景（如簡單問答、代碼片段生成）。

新版DeepSeek-V3上線後，眾多博主第一時間進行代碼、數學和通用能力等多方面的測試。一位海外AI博主稱，DeepSeek終於能在代碼領域和Anthropic的Claude Sonnet 3.5一決高下了。

據介紹，在此前，Claude Sonnet 3.5在程式設計工程師圈內擁有極高的聲譽，無論諸多模型在代碼上的成績如何變化，工程師依舊更青睞使用Claude系列模型。

還有大陸國內博主測試發現，新版DeepSeek-V3在網站開發能力、UI設計方面展現出巨大的進步。例如在輸入「設計一個美觀的個人博客網站，帶有科技感，直接開發成可用網頁」的提示詞之後，新版DeepSeek-V3在2分鐘的時間內交付了一個總計400多行代碼、設計精良的網站。

據介紹，網站採用了粒子背景動畫、賽博朋克UI（霓虹光效、懸浮動畫和科技感配色）等設計項目，標題使用打字機動畫，按鈕具備光波擴散效果。甚至，這一網站還使用了回應式設計，能自動適配手機和桌面設備。

另外，還有海外網友稱，這次的「小更新」比預期中的更大，改進顯著，尤其是在數學方面。海外網友還總結出來新版DeepSeek-V3的特點：像V3與R1的結合體，更傾向用長輸出解決問題。