蔡崇信示警AI泡沫…業者看算力 恐供應過剩
阿里巴巴共同創辦人兼主席蔡崇信示警，全球資料中心建設速度可能超出AI實際需求，存在泡沫風險。對此，鴻海、廣達等台灣一線AI伺服器代工廠昨（25）日並未置評，惟不具名的AI供應鏈業者私下坦言：「目前市場算力供應確實有過剩風險」。
不具名的AI供應鏈業者分析，蔡崇信擔憂全球資料中心建設速度可能超出實際需求不無道理，此事需區分為租用及自用角度來看，如阿里、亞馬遜AWS、微軟、Google等業者建設AI資料中心除了自用，也租給其他客戶使用，但本質上近年這些大型雲端業者增加AI資料中心主要是為自用，擴張自家AI業務。
但若單純是其他中小型雲端服務供應商，主要以提供客戶算力為業，目前市場算力供需確實有過剩風險。
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